시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 리뷰
안정성
122
0 / 0 USD
월별 150 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 41%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 345
이익 거래:
2 136 (49.15%)
손실 거래:
2 209 (50.84%)
최고의 거래:
392.00 BRL
최악의 거래:
-376.00 BRL
총 수익:
149 875.00 BRL (482 410 pips)
총 손실:
-147 846.00 BRL (477 555 pips)
연속 최대 이익:
13 (434.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 104.00 BRL (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
9.49%
최대 입금량:
24.77%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
2 221 (51.12%)
숏(주식차입매도):
2 124 (48.88%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.47 BRL
평균 이익:
70.17 BRL
평균 손실:
-66.93 BRL
연속 최대 손실:
12 (-940.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 411.00 BRL (10)
월별 성장률:
-29.62%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
131.00 BRL
최대한의:
5 458.00 BRL (45.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.51% (4 446.00 BRL)
자본금별:
6.02% (578.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -980
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +392.00 BRL
최악의 거래: -376 BRL
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +434.00 BRL
연속 최대 손실: -940.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


리뷰 없음
2025.12.24 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Robotizz Xperience AMS
월별 150 USD
41%
0
0
USD
7K
BRL
122
100%
4 345
49%
9%
1.01
0.47
BRL
47%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.