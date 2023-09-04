СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 отзывов
Надежность
121 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2023 43%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 321
Прибыльных трейдов:
2 123 (49.13%)
Убыточных трейдов:
2 198 (50.87%)
Лучший трейд:
392.00 BRL
Худший трейд:
-376.00 BRL
Общая прибыль:
148 935.00 BRL (480 060 pips)
Общий убыток:
-146 768.00 BRL (474 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (434.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 104.00 BRL (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.49%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
2 210 (51.15%)
Коротких трейдов:
2 111 (48.85%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.50 BRL
Средняя прибыль:
70.15 BRL
Средний убыток:
-66.77 BRL
Макс. серия проигрышей:
12 (-940.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 411.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-32.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.00 BRL
Максимальная:
4 990.00 BRL (41.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.51% (4 446.00 BRL)
По эквити:
6.02% (578.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -919
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +392.00 BRL
Худший трейд: -376 BRL
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +434.00 BRL
Макс. убыток в серии: -940.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robotizz Xperience AMS
150 USD в месяц
43%
0
0
USD
7.2K
BRL
121
100%
4 321
49%
9%
1.01
0.50
BRL
47%
1:1
