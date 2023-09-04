SinaisSeções
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 comentários
Confiabilidade
121 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 40%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 327
Negociações com lucro:
2 125 (49.11%)
Negociações com perda:
2 202 (50.89%)
Melhor negociação:
392.00 BRL
Pior negociação:
-376.00 BRL
Lucro bruto:
149 161.00 BRL (480 625 pips)
Perda bruta:
-147 186.00 BRL (475 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (434.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 104.00 BRL (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
9.49%
Depósito máximo carregado:
24.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
2 213 (51.14%)
Negociações curtas:
2 114 (48.86%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.46 BRL
Lucro médio:
70.19 BRL
Perda média:
-66.84 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-940.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 411.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
-31.21%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
131.00 BRL
Máximo:
5 142.00 BRL (42.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.51% (4 446.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
6.02% (578.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +392.00 BRL
Pior negociação: -376 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +434.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -940.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Robotizz Xperience AMS
150 USD por mês
40%
0
0
USD
7K
BRL
121
100%
4 327
49%
9%
1.01
0.46
BRL
47%
1:1
