SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 comentarios
Fiabilidad
121 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2023 40%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 327
Transacciones Rentables:
2 125 (49.11%)
Transacciones Irrentables:
2 202 (50.89%)
Mejor transacción:
392.00 BRL
Peor transacción:
-376.00 BRL
Beneficio Bruto:
149 161.00 BRL (480 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-147 186.00 BRL (475 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (434.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 104.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
9.49%
Carga máxima del depósito:
24.77%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
2 213 (51.14%)
Transacciones Cortas:
2 114 (48.86%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.46 BRL
Beneficio medio:
70.19 BRL
Pérdidas medias:
-66.84 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-940.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 411.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
-30.77%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
131.00 BRL
Máxima:
5 142.00 BRL (42.44%)
Reducción relativa:
De balance:
46.51% (4 446.00 BRL)
De fondos:
6.02% (578.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +392.00 BRL
Peor transacción: -376 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +434.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -940.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


No hay comentarios
2025.12.24 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Robotizz Xperience AMS
150 USD al mes
40%
0
0
USD
7K
BRL
121
100%
4 327
49%
9%
1.01
0.46
BRL
47%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.