Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
レビュー0件
信頼性
121週間
0 / 0 USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 40%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 327
利益トレード:
2 125 (49.11%)
損失トレード:
2 202 (50.89%)
ベストトレード:
392.00 BRL
最悪のトレード:
-376.00 BRL
総利益:
149 161.00 BRL (480 625 pips)
総損失:
-147 186.00 BRL (475 905 pips)
最大連続の勝ち:
13 (434.00 BRL)
最大連続利益:
1 104.00 BRL (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
9.49%
最大入金額:
24.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
2 213 (51.14%)
短いトレード:
2 114 (48.86%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.46 BRL
平均利益:
70.19 BRL
平均損失:
-66.84 BRL
最大連続の負け:
12 (-940.00 BRL)
最大連続損失:
-1 411.00 BRL (10)
月間成長:
-29.47%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
131.00 BRL
最大の:
5 142.00 BRL (42.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.51% (4 446.00 BRL)
エクイティによる:
6.02% (578.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +392.00 BRL
最悪のトレード: -376 BRL
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +434.00 BRL
最大連続損失: -940.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


レビューなし
