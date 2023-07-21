SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 420
Kârla kapanan işlemler:
979 (68.94%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (31.06%)
En iyi işlem:
56 646.03 USD
En kötü işlem:
-21.51 USD
Brüt kâr:
58 703.77 USD (9 645 458 pips)
Brüt zarar:
-1 174.47 USD (106 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56 654.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
58.74%
Maks. mevduat yükü:
41.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
679.21
Alış işlemleri:
625 (44.01%)
Satış işlemleri:
795 (55.99%)
Kâr faktörü:
49.98
Beklenen getiri:
40.51 USD
Ortalama kâr:
59.96 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-63.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.70 USD (6)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
84.70 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.79% (56.84 USD)
Varlığa göre:
32.43% (209.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 390
USDCAD 346
NZDCAD 249
NZDUSD 233
AUDNZD 202
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 226
USDCAD 218
NZDCAD 145
NZDUSD 186
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.6K
USDCAD 9K
NZDCAD -5K
NZDUSD 6.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56 646.03 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +14.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
