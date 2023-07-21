SinaisSeções
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentários
Confiabilidade
134 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 553
Negociações com lucro:
1 078 (69.41%)
Negociações com perda:
475 (30.59%)
Melhor negociação:
56 646.03 USD
Pior negociação:
-21.51 USD
Lucro bruto:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
Perda bruta:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (14.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56 654.02 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
59.74%
Depósito máximo carregado:
41.11%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
680.06
Negociações longas:
714 (45.98%)
Negociações curtas:
839 (54.02%)
Fator de lucro:
45.79
Valor esperado:
37.09 USD
Lucro médio:
54.63 USD
Perda média:
-2.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-63.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.70 USD (6)
Crescimento mensal:
0.04%
Previsão anual:
0.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
84.70 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.79% (56.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.43% (209.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 427
USDCAD 377
NZDCAD 268
NZDUSD 263
AUDNZD 218
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 249
USDCAD 235
NZDCAD 155
NZDUSD 203
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 7.8K
USDCAD 11K
NZDCAD -4.2K
NZDUSD 3.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56 646.03 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +14.43 USD
Máxima perda consecutiva: -63.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
