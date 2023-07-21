- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
1 553
Negociações com lucro:
1 078 (69.41%)
Negociações com perda:
475 (30.59%)
Melhor negociação:
56 646.03 USD
Pior negociação:
-21.51 USD
Lucro bruto:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
Perda bruta:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (14.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56 654.02 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
59.74%
Depósito máximo carregado:
41.11%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
680.06
Negociações longas:
714 (45.98%)
Negociações curtas:
839 (54.02%)
Fator de lucro:
45.79
Valor esperado:
37.09 USD
Lucro médio:
54.63 USD
Perda média:
-2.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-63.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-84.70 USD (6)
Crescimento mensal:
0.04%
Previsão anual:
0.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
84.70 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.79% (56.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.43% (209.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|427
|USDCAD
|377
|NZDCAD
|268
|NZDUSD
|263
|AUDNZD
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|235
|NZDCAD
|155
|NZDUSD
|203
|AUDNZD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|7.8K
|USDCAD
|11K
|NZDCAD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.4K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
