Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 отзывов
Надежность
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 553
Прибыльных трейдов:
1 078 (69.41%)
Убыточных трейдов:
475 (30.59%)
Лучший трейд:
56 646.03 USD
Худший трейд:
-21.51 USD
Общая прибыль:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
Общий убыток:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
56 654.02 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.74%
Макс. загрузка депозита:
41.11%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
680.06
Длинных трейдов:
714 (45.98%)
Коротких трейдов:
839 (54.02%)
Профит фактор:
45.79
Мат. ожидание:
37.09 USD
Средняя прибыль:
54.63 USD
Средний убыток:
-2.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.70 USD (6)
Прирост в месяц:
0.04%
Годовой прогноз:
0.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
84.70 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (56.84 USD)
По эквити:
32.43% (209.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 427
USDCAD 377
NZDCAD 268
NZDUSD 263
AUDNZD 218
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 249
USDCAD 235
NZDCAD 155
NZDUSD 203
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.8K
USDCAD 11K
NZDCAD -4.2K
NZDUSD 3.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56 646.03 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.43 USD
Макс. убыток в серии: -63.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
58K
USD
134
100%
1 553
69%
60%
45.79
37.09
USD
32%
1:300
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.