Всего трейдов:
1 553
Прибыльных трейдов:
1 078 (69.41%)
Убыточных трейдов:
475 (30.59%)
Лучший трейд:
56 646.03 USD
Худший трейд:
-21.51 USD
Общая прибыль:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
Общий убыток:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
56 654.02 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.74%
Макс. загрузка депозита:
41.11%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
680.06
Длинных трейдов:
714 (45.98%)
Коротких трейдов:
839 (54.02%)
Профит фактор:
45.79
Мат. ожидание:
37.09 USD
Средняя прибыль:
54.63 USD
Средний убыток:
-2.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.70 USD (6)
Прирост в месяц:
0.04%
Годовой прогноз:
0.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
84.70 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (56.84 USD)
По эквити:
32.43% (209.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|427
|USDCAD
|377
|NZDCAD
|268
|NZDUSD
|263
|AUDNZD
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|235
|NZDCAD
|155
|NZDUSD
|203
|AUDNZD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.8K
|USDCAD
|11K
|NZDCAD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.4K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Лучший трейд: +56 646.03 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.43 USD
Макс. убыток в серии: -63.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
134
100%
1 553
69%
60%
45.79
37.09
USD
USD
32%
1:300