Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentarios
Fiabilidad
134 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 553
Transacciones Rentables:
1 078 (69.41%)
Transacciones Irrentables:
475 (30.59%)
Mejor transacción:
56 646.03 USD
Peor transacción:
-21.51 USD
Beneficio Bruto:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (14.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56 654.02 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
59.74%
Carga máxima del depósito:
41.11%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
680.06
Transacciones Largas:
714 (45.98%)
Transacciones Cortas:
839 (54.02%)
Factor de Beneficio:
45.79
Beneficio Esperado:
37.09 USD
Beneficio medio:
54.63 USD
Pérdidas medias:
-2.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-63.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-84.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.04%
Pronóstico anual:
0.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.13 USD
Máxima:
84.70 USD (7.57%)
Reducción relativa:
De balance:
8.79% (56.84 USD)
De fondos:
32.43% (209.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 427
USDCAD 377
NZDCAD 268
NZDUSD 263
AUDNZD 218
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 249
USDCAD 235
NZDCAD 155
NZDUSD 203
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 7.8K
USDCAD 11K
NZDCAD -4.2K
NZDUSD 3.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56 646.03 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +14.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
