- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 553
盈利交易:
1 078 (69.41%)
亏损交易:
475 (30.59%)
最好交易:
56 646.03 USD
最差交易:
-21.51 USD
毛利:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
毛利亏损:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
最大连续赢利:
19 (14.43 USD)
最大连续盈利:
56 654.02 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
59.74%
最大入金加载:
41.11%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
680.06
长期交易:
714 (45.98%)
短期交易:
839 (54.02%)
利润因子:
45.79
预期回报:
37.09 USD
平均利润:
54.63 USD
平均损失:
-2.71 USD
最大连续失误:
7 (-63.67 USD)
最大连续亏损:
-84.70 USD (6)
每月增长:
0.04%
年度预测:
0.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.13 USD
最大值:
84.70 USD (7.57%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (56.84 USD)
净值:
32.43% (209.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|427
|USDCAD
|377
|NZDCAD
|268
|NZDUSD
|263
|AUDNZD
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|235
|NZDCAD
|155
|NZDUSD
|203
|AUDNZD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|7.8K
|USDCAD
|11K
|NZDCAD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.4K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56 646.03 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +14.43 USD
最大连续亏损: -63.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
0%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
134
100%
1 553
69%
60%
45.79
37.09
USD
USD
32%
1:300