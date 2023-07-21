- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 553
利益トレード:
1 078 (69.41%)
損失トレード:
475 (30.59%)
ベストトレード:
56 646.03 USD
最悪のトレード:
-21.51 USD
総利益:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
総損失:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.43 USD)
最大連続利益:
56 654.02 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
59.74%
最大入金額:
41.11%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
680.06
長いトレード:
714 (45.98%)
短いトレード:
839 (54.02%)
プロフィットファクター:
45.79
期待されたペイオフ:
37.09 USD
平均利益:
54.63 USD
平均損失:
-2.71 USD
最大連続の負け:
7 (-63.67 USD)
最大連続損失:
-84.70 USD (6)
月間成長:
0.04%
年間予想:
0.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
84.70 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (56.84 USD)
エクイティによる:
32.43% (209.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|427
|USDCAD
|377
|NZDCAD
|268
|NZDUSD
|263
|AUDNZD
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|249
|USDCAD
|235
|NZDCAD
|155
|NZDUSD
|203
|AUDNZD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|7.8K
|USDCAD
|11K
|NZDCAD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.4K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56 646.03 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +14.43 USD
最大連続損失: -63.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
0%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
134
100%
1 553
69%
60%
45.79
37.09
USD
USD
32%
1:300