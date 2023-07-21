シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
レビュー0件
信頼性
134週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 553
利益トレード:
1 078 (69.41%)
損失トレード:
475 (30.59%)
ベストトレード:
56 646.03 USD
最悪のトレード:
-21.51 USD
総利益:
58 887.15 USD (9 657 702 pips)
総損失:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.43 USD)
最大連続利益:
56 654.02 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
59.74%
最大入金額:
41.11%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
680.06
長いトレード:
714 (45.98%)
短いトレード:
839 (54.02%)
プロフィットファクター:
45.79
期待されたペイオフ:
37.09 USD
平均利益:
54.63 USD
平均損失:
-2.71 USD
最大連続の負け:
7 (-63.67 USD)
最大連続損失:
-84.70 USD (6)
月間成長:
0.04%
年間予想:
0.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
84.70 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (56.84 USD)
エクイティによる:
32.43% (209.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 427
USDCAD 377
NZDCAD 268
NZDUSD 263
AUDNZD 218
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 249
USDCAD 235
NZDCAD 155
NZDUSD 203
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 7.8K
USDCAD 11K
NZDCAD -4.2K
NZDUSD 3.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56 646.03 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +14.43 USD
最大連続損失: -63.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
