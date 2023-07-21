시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 리뷰
안정성
137
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 556
이익 거래:
1 081 (69.47%)
손실 거래:
475 (30.53%)
최고의 거래:
56 646.03 USD
최악의 거래:
-21.51 USD
총 수익:
58 889.58 USD (9 658 005 pips)
총 손실:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
연속 최대 이익:
19 (14.43 USD)
연속 최대 이익:
56 654.02 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
59.74%
최대 입금량:
41.11%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
680.09
롱(주식매수):
717 (46.08%)
숏(주식차입매도):
839 (53.92%)
수익 요인:
45.80
기대수익:
37.02 USD
평균 이익:
54.48 USD
평균 손실:
-2.71 USD
연속 최대 손실:
7 (-63.67 USD)
연속 최대 손실:
-84.70 USD (6)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
0.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.13 USD
최대한의:
84.70 USD (7.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.79% (56.84 USD)
자본금별:
32.43% (209.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 429
USDCAD 377
NZDCAD 268
NZDUSD 264
AUDNZD 218
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 251
USDCAD 235
NZDCAD 155
NZDUSD 204
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 8K
USDCAD 11K
NZDCAD -4.2K
NZDUSD 3.5K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +56 646.03 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +14.43 USD
연속 최대 손실: -63.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
