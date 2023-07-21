- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 556
이익 거래:
1 081 (69.47%)
손실 거래:
475 (30.53%)
최고의 거래:
56 646.03 USD
최악의 거래:
-21.51 USD
총 수익:
58 889.58 USD (9 658 005 pips)
총 손실:
-1 285.91 USD (116 253 pips)
연속 최대 이익:
19 (14.43 USD)
연속 최대 이익:
56 654.02 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
59.74%
최대 입금량:
41.11%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
680.09
롱(주식매수):
717 (46.08%)
숏(주식차입매도):
839 (53.92%)
수익 요인:
45.80
기대수익:
37.02 USD
평균 이익:
54.48 USD
평균 손실:
-2.71 USD
연속 최대 손실:
7 (-63.67 USD)
연속 최대 손실:
-84.70 USD (6)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
0.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.13 USD
최대한의:
84.70 USD (7.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.79% (56.84 USD)
자본금별:
32.43% (209.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|429
|USDCAD
|377
|NZDCAD
|268
|NZDUSD
|264
|AUDNZD
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|251
|USDCAD
|235
|NZDCAD
|155
|NZDUSD
|204
|AUDNZD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|8K
|USDCAD
|11K
|NZDCAD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56 646.03 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +14.43 USD
연속 최대 손실: -63.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
137
100%
1 556
69%
60%
45.79
37.02
USD
USD
32%
1:300