Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 203%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
569 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (30.86%)
En iyi işlem:
151.81 USD
En kötü işlem:
-41.39 USD
Brüt kâr:
2 289.15 USD (76 219 pips)
Brüt zarar:
-1 224.55 USD (58 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (23.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
43.01%
Maks. mevduat yükü:
143.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.14
Alış işlemleri:
403 (48.97%)
Satış işlemleri:
420 (51.03%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-4.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-149.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.01 USD (6)
Aylık büyüme:
2.37%
Yıllık tahmin:
29.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
149.01 USD (12.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.77% (109.72 USD)
Varlığa göre:
72.56% (474.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 203
NZDCAD 201
USDCAD 156
NZDUSD 147
AUDNZD 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 294
NZDCAD 248
USDCAD 180
NZDUSD 231
AUDNZD 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 4.3K
USDCAD 5.9K
NZDUSD 2K
AUDNZD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.81 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
2023.09.29 04:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.