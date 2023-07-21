- 자본
- 축소
트레이드:
924
이익 거래:
636 (68.83%)
손실 거래:
288 (31.17%)
최고의 거래:
151.81 USD
최악의 거래:
-41.39 USD
총 수익:
2 514.14 USD (85 369 pips)
총 손실:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
연속 최대 이익:
14 (23.51 USD)
연속 최대 이익:
156.04 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
46.02%
최대 입금량:
143.44%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.78
롱(주식매수):
466 (50.43%)
숏(주식차입매도):
458 (49.57%)
수익 요인:
1.86
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
3.95 USD
평균 손실:
-4.70 USD
연속 최대 손실:
6 (-149.01 USD)
연속 최대 손실:
-149.01 USD (6)
월별 성장률:
1.19%
연간 예측:
14.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
149.01 USD (12.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.77% (109.72 USD)
자본금별:
72.56% (474.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|230
|AUDCAD
|229
|USDCAD
|170
|NZDUSD
|161
|AUDNZD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|273
|AUDCAD
|321
|USDCAD
|189
|NZDUSD
|253
|AUDNZD
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.7K
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDNZD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.81 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +23.51 USD
연속 최대 손실: -149.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
219%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
137
100%
924
68%
46%
1.85
1.25
USD
USD
73%
1:300