Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
レビュー0件
信頼性
134週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 219%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
921
利益トレード:
633 (68.72%)
損失トレード:
288 (31.27%)
ベストトレード:
151.81 USD
最悪のトレード:
-41.39 USD
総利益:
2 510.09 USD (85 063 pips)
総損失:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
最大連続の勝ち:
14 (23.51 USD)
最大連続利益:
156.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
46.02%
最大入金額:
143.44%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.75
長いトレード:
463 (50.27%)
短いトレード:
458 (49.73%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
6 (-149.01 USD)
最大連続損失:
-149.01 USD (6)
月間成長:
1.39%
年間予想:
17.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
149.01 USD (12.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.77% (109.72 USD)
エクイティによる:
72.56% (474.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 230
AUDCAD 227
USDCAD 170
NZDUSD 161
AUDNZD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 273
AUDCAD 319
USDCAD 189
NZDUSD 253
AUDNZD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.5K
USDCAD 4.2K
NZDUSD 3.1K
AUDNZD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +151.81 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +23.51 USD
最大連続損失: -149.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

