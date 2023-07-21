- 成長
トレード:
921
利益トレード:
633 (68.72%)
損失トレード:
288 (31.27%)
ベストトレード:
151.81 USD
最悪のトレード:
-41.39 USD
総利益:
2 510.09 USD (85 063 pips)
総損失:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
最大連続の勝ち:
14 (23.51 USD)
最大連続利益:
156.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
46.02%
最大入金額:
143.44%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.75
長いトレード:
463 (50.27%)
短いトレード:
458 (49.73%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-4.70 USD
最大連続の負け:
6 (-149.01 USD)
最大連続損失:
-149.01 USD (6)
月間成長:
1.39%
年間予想:
17.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
149.01 USD (12.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.77% (109.72 USD)
エクイティによる:
72.56% (474.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|230
|AUDCAD
|227
|USDCAD
|170
|NZDUSD
|161
|AUDNZD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|273
|AUDCAD
|319
|USDCAD
|189
|NZDUSD
|253
|AUDNZD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.5K
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDNZD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.81 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +23.51 USD
最大連続損失: -149.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
