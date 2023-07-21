SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentários
Confiabilidade
134 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 219%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
921
Negociações com lucro:
633 (68.72%)
Negociações com perda:
288 (31.27%)
Melhor negociação:
151.81 USD
Pior negociação:
-41.39 USD
Lucro bruto:
2 510.09 USD (85 063 pips)
Perda bruta:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (23.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
46.02%
Depósito máximo carregado:
143.44%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.75
Negociações longas:
463 (50.27%)
Negociações curtas:
458 (49.73%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-149.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.01 USD (6)
Crescimento mensal:
1.39%
Previsão anual:
17.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
149.01 USD (12.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.77% (109.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.56% (474.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 230
AUDCAD 227
USDCAD 170
NZDUSD 161
AUDNZD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 273
AUDCAD 319
USDCAD 189
NZDUSD 253
AUDNZD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.5K
USDCAD 4.2K
NZDUSD 3.1K
AUDNZD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.81 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +23.51 USD
Máxima perda consecutiva: -149.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
