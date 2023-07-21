- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
921
Negociações com lucro:
633 (68.72%)
Negociações com perda:
288 (31.27%)
Melhor negociação:
151.81 USD
Pior negociação:
-41.39 USD
Lucro bruto:
2 510.09 USD (85 063 pips)
Perda bruta:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (23.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
46.02%
Depósito máximo carregado:
143.44%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.75
Negociações longas:
463 (50.27%)
Negociações curtas:
458 (49.73%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-4.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-149.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.01 USD (6)
Crescimento mensal:
1.39%
Previsão anual:
17.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
149.01 USD (12.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.77% (109.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.56% (474.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|230
|AUDCAD
|227
|USDCAD
|170
|NZDUSD
|161
|AUDNZD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|273
|AUDCAD
|319
|USDCAD
|189
|NZDUSD
|253
|AUDNZD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.5K
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDNZD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
219%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
134
100%
921
68%
46%
1.85
1.25
USD
USD
73%
1:300