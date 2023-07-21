SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 comentarios
Fiabilidad
134 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2023 219%
ICEMarkets-Server
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
921
Transacciones Rentables:
633 (68.72%)
Transacciones Irrentables:
288 (31.27%)
Mejor transacción:
151.81 USD
Peor transacción:
-41.39 USD
Beneficio Bruto:
2 510.09 USD (85 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (23.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
156.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
46.02%
Carga máxima del depósito:
143.44%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.75
Transacciones Largas:
463 (50.27%)
Transacciones Cortas:
458 (49.73%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
3.97 USD
Pérdidas medias:
-4.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-149.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.01 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.37%
Pronóstico anual:
17.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
149.01 USD (12.79%)
Reducción relativa:
De balance:
16.77% (109.72 USD)
De fondos:
72.56% (474.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 230
AUDCAD 227
USDCAD 170
NZDUSD 161
AUDNZD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 273
AUDCAD 319
USDCAD 189
NZDUSD 253
AUDNZD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.5K
USDCAD 4.2K
NZDUSD 3.1K
AUDNZD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.81 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +23.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
