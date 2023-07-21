СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 отзывов
Надежность
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 219%
ICEMarkets-Server
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
921
Прибыльных трейдов:
633 (68.72%)
Убыточных трейдов:
288 (31.27%)
Лучший трейд:
151.81 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
2 510.09 USD (85 063 pips)
Общий убыток:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (23.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
46.02%
Макс. загрузка депозита:
143.44%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.75
Длинных трейдов:
463 (50.27%)
Коротких трейдов:
458 (49.73%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-149.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.01 USD (6)
Прирост в месяц:
1.37%
Годовой прогноз:
17.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
149.01 USD (12.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.77% (109.72 USD)
По эквити:
72.56% (474.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 230
AUDCAD 227
USDCAD 170
NZDUSD 161
AUDNZD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 273
AUDCAD 319
USDCAD 189
NZDUSD 253
AUDNZD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.5K
USDCAD 4.2K
NZDUSD 3.1K
AUDNZD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.81 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +23.51 USD
Макс. убыток в серии: -149.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
999 USD в месяц
219%
0
0
USD
1.9K
USD
134
100%
921
68%
46%
1.85
1.25
USD
73%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.