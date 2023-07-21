- Прирост
Всего трейдов:
921
Прибыльных трейдов:
633 (68.72%)
Убыточных трейдов:
288 (31.27%)
Лучший трейд:
151.81 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
2 510.09 USD (85 063 pips)
Общий убыток:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (23.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
46.02%
Макс. загрузка депозита:
143.44%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.75
Длинных трейдов:
463 (50.27%)
Коротких трейдов:
458 (49.73%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-4.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-149.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.01 USD (6)
Прирост в месяц:
1.37%
Годовой прогноз:
17.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
149.01 USD (12.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.77% (109.72 USD)
По эквити:
72.56% (474.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|230
|AUDCAD
|227
|USDCAD
|170
|NZDUSD
|161
|AUDNZD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|273
|AUDCAD
|319
|USDCAD
|189
|NZDUSD
|253
|AUDNZD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.5K
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDNZD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +151.81 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +23.51 USD
Макс. убыток в серии: -149.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
