- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
921
盈利交易:
633 (68.72%)
亏损交易:
288 (31.27%)
最好交易:
151.81 USD
最差交易:
-41.39 USD
毛利:
2 510.09 USD (85 063 pips)
毛利亏损:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
最大连续赢利:
14 (23.51 USD)
最大连续盈利:
156.04 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
46.02%
最大入金加载:
143.44%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.75
长期交易:
463 (50.27%)
短期交易:
458 (49.73%)
利润因子:
1.85
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
6 (-149.01 USD)
最大连续亏损:
-149.01 USD (6)
每月增长:
1.37%
年度预测:
17.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
149.01 USD (12.79%)
相对跌幅:
结余:
16.77% (109.72 USD)
净值:
72.56% (474.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|230
|AUDCAD
|227
|USDCAD
|170
|NZDUSD
|161
|AUDNZD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|273
|AUDCAD
|319
|USDCAD
|189
|NZDUSD
|253
|AUDNZD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|4.1K
|AUDCAD
|3.5K
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|3.1K
|AUDNZD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.81 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +23.51 USD
最大连续亏损: -149.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
219%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
134
100%
921
68%
46%
1.85
1.25
USD
USD
73%
1:300