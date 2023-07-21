信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0条评论
可靠性
134
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2023 219%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
921
盈利交易:
633 (68.72%)
亏损交易:
288 (31.27%)
最好交易:
151.81 USD
最差交易:
-41.39 USD
毛利:
2 510.09 USD (85 063 pips)
毛利亏损:
-1 354.78 USD (66 165 pips)
最大连续赢利:
14 (23.51 USD)
最大连续盈利:
156.04 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
46.02%
最大入金加载:
143.44%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.75
长期交易:
463 (50.27%)
短期交易:
458 (49.73%)
利润因子:
1.85
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-4.70 USD
最大连续失误:
6 (-149.01 USD)
最大连续亏损:
-149.01 USD (6)
每月增长:
1.37%
年度预测:
17.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
149.01 USD (12.79%)
相对跌幅:
结余:
16.77% (109.72 USD)
净值:
72.56% (474.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 230
AUDCAD 227
USDCAD 170
NZDUSD 161
AUDNZD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 273
AUDCAD 319
USDCAD 189
NZDUSD 253
AUDNZD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 4.1K
AUDCAD 3.5K
USDCAD 4.2K
NZDUSD 3.1K
AUDNZD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +151.81 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +23.51 USD
最大连续亏损: -149.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
