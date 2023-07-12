- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 870
Kârla kapanan işlemler:
1 573 (84.11%)
Zararla kapanan işlemler:
297 (15.88%)
En iyi işlem:
91 265.99 USD
En kötü işlem:
-131 892.52 USD
Brüt kâr:
1 516 947.98 USD (891 589 pips)
Brüt zarar:
-1 995 124.19 USD (695 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (83 217.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184 918.71 USD (55)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.01%
Maks. mevduat yükü:
19.98%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 052 (56.26%)
Satış işlemleri:
818 (43.74%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-255.71 USD
Ortalama kâr:
964.37 USD
Ortalama zarar:
-6 717.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-257 851.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-444 109.69 USD (18)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
14.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491 308.46 USD
Maksimum:
856 444.29 USD (77.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.82% (856 444.29 USD)
Varlığa göre:
41.57% (456 012.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|478
|GBPCHF
|225
|CHI50
|214
|USDJPY
|177
|EURUSD
|127
|CHFJPY
|106
|EURCHF
|102
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|67
|GBPCAD
|44
|UKOIL.MAY22
|30
|HK50
|28
|GBPJPY
|23
|USOIL.MAY22
|20
|CADCHF
|19
|AUDCHF
|19
|NGAS.MAR23
|18
|US30
|16
|USDCHF
|15
|USDCNH
|11
|NGAS.APR23
|10
|EURJPY
|7
|JP225
|7
|CADJPY
|6
|USOIL.APR22
|5
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|UKOIL.JUN22
|3
|UKOIL.APR22
|2
|NGAS.MAY23
|2
|HKCH50
|2
|UKOIL.MAR23
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NGAS.JUL23
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NGAS.APR24
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-409K
|GBPCHF
|-197K
|CHI50
|-30K
|USDJPY
|-34K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|5.9K
|EURCHF
|42K
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|73K
|GBPCAD
|8.4K
|UKOIL.MAY22
|156K
|HK50
|-181K
|GBPJPY
|25K
|USOIL.MAY22
|-21K
|CADCHF
|-13K
|AUDCHF
|22K
|NGAS.MAR23
|1.7K
|US30
|10K
|USDCHF
|7K
|USDCNH
|1.5K
|NGAS.APR23
|49K
|EURJPY
|-8.3K
|JP225
|2.5K
|CADJPY
|1.2K
|USOIL.APR22
|2.6K
|EURGBP
|72
|NZDUSD
|111
|UKOIL.JUN22
|1.7K
|UKOIL.APR22
|1.8K
|NGAS.MAY23
|-24K
|HKCH50
|242
|UKOIL.MAR23
|-500
|EURCAD
|290
|EURAUD
|-371
|NGAS.JUL23
|-1.6K
|USDCAD
|256
|NZDCAD
|484
|NGAS.APR24
|40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-86K
|GBPCHF
|-148K
|CHI50
|137K
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|9.5K
|CHFJPY
|438
|EURCHF
|8.6K
|XAUUSD
|38K
|GBPUSD
|75K
|GBPCAD
|20K
|UKOIL.MAY22
|114K
|HK50
|-36K
|GBPJPY
|7.5K
|USOIL.MAY22
|9.5K
|CADCHF
|-4.4K
|AUDCHF
|1.3K
|NGAS.MAR23
|3.6K
|US30
|2.4K
|USDCHF
|2.7K
|USDCNH
|3.6K
|NGAS.APR23
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|JP225
|2.4K
|CADJPY
|464
|USOIL.APR22
|4.5K
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|47
|UKOIL.JUN22
|2.9K
|UKOIL.APR22
|1.2K
|NGAS.MAY23
|-2.4K
|HKCH50
|219
|UKOIL.MAR23
|-1K
|EURCAD
|79
|EURAUD
|-116
|NGAS.JUL23
|-164
|USDCAD
|35
|NZDCAD
|64
|NGAS.APR24
|40
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91 265.99 USD
En kötü işlem: -131 893 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +83 217.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -257 851.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的
最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-59%
0
0
USD
USD
326K
USD
USD
190
0%
1 870
84%
66%
0.76
-255.71
USD
USD
74%
1:200