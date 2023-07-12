SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 inceleme
190 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -59%
ATFXGM9-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 870
Kârla kapanan işlemler:
1 573 (84.11%)
Zararla kapanan işlemler:
297 (15.88%)
En iyi işlem:
91 265.99 USD
En kötü işlem:
-131 892.52 USD
Brüt kâr:
1 516 947.98 USD (891 589 pips)
Brüt zarar:
-1 995 124.19 USD (695 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (83 217.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184 918.71 USD (55)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.01%
Maks. mevduat yükü:
19.98%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 052 (56.26%)
Satış işlemleri:
818 (43.74%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-255.71 USD
Ortalama kâr:
964.37 USD
Ortalama zarar:
-6 717.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-257 851.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-444 109.69 USD (18)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
14.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491 308.46 USD
Maksimum:
856 444.29 USD (77.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.82% (856 444.29 USD)
Varlığa göre:
41.57% (456 012.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 478
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 106
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -409K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -86K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 438
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91 265.99 USD
En kötü işlem: -131 893 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +83 217.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -257 851.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

İnceleme yok
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Patient Surfer
Ayda 1000 USD
-59%
0
0
USD
326K
USD
190
0%
1 870
84%
66%
0.76
-255.71
USD
74%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.