Sinais / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 comentários
203 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 933
Negociações com lucro:
1 626 (84.11%)
Negociações com perda:
307 (15.88%)
Melhor negociação:
91 265.99 USD
Pior negociação:
-131 892.52 USD
Lucro bruto:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
Perda bruta:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (33 006.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184 918.71 USD (55)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
61.67%
Depósito máximo carregado:
19.98%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
1 075 (55.61%)
Negociações curtas:
858 (44.39%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-254.36 USD
Lucro médio:
948.07 USD
Perda média:
-6 622.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-257 851.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-444 109.69 USD (18)
Crescimento mensal:
0.02%
Previsão anual:
0.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
491 709.12 USD
Máximo:
856 844.95 USD (78.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.95% (856 844.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.57% (456 012.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91 265.99 USD
Pior negociação: -131 893 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 55
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +33 006.48 USD
Máxima perda consecutiva: -257 851.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM9-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Patient Surfer
1000 USD por mês
-68%
0
0
USD
229K
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
79%
1:200
