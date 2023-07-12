信号部分
Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0条评论
203
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 933
盈利交易:
1 626 (84.11%)
亏损交易:
307 (15.88%)
最好交易:
91 265.99 USD
最差交易:
-131 892.52 USD
毛利:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
毛利亏损:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
最大连续赢利:
79 (33 006.48 USD)
最大连续盈利:
184 918.71 USD (55)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
61.67%
最大入金加载:
19.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.57
长期交易:
1 075 (55.61%)
短期交易:
858 (44.39%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-254.36 USD
平均利润:
948.07 USD
平均损失:
-6 622.88 USD
最大连续失误:
24 (-257 851.48 USD)
最大连续亏损:
-444 109.69 USD (18)
每月增长:
0.02%
年度预测:
0.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
491 709.12 USD
最大值:
856 844.95 USD (78.95%)
相对跌幅:
结余:
78.95% (856 844.95 USD)
净值:
41.57% (456 012.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +91 265.99 USD
最差交易: -131 893 USD
最大连续赢利: 55
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +33 006.48 USD
最大连续亏损: -257 851.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM9-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

没有评论
2025.12.23 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Patient Surfer
每月1000 USD
-68%
0
0
USD
229K
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
79%
1:200
