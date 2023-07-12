SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 avis
190 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2022 -59%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 870
Bénéfice trades:
1 573 (84.11%)
Perte trades:
297 (15.88%)
Meilleure transaction:
91 265.99 USD
Pire transaction:
-131 892.52 USD
Bénéfice brut:
1 516 947.98 USD (891 589 pips)
Perte brute:
-1 995 124.19 USD (695 097 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (83 217.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184 918.71 USD (55)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
66.01%
Charge de dépôt maximale:
19.98%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
1 052 (56.26%)
Courts trades:
818 (43.74%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-255.71 USD
Bénéfice moyen:
964.37 USD
Perte moyenne:
-6 717.59 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-257 851.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-444 109.69 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.10%
Prévision annuelle:
14.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
491 308.46 USD
Maximal:
856 444.29 USD (77.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.82% (856 444.29 USD)
Par fonds propres:
41.57% (456 012.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 478
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 106
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -409K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -86K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 438
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91 265.99 USD
Pire transaction: -131 893 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +83 217.36 USD
Perte consécutive maximale: -257 851.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM9-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

Aucun avis
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 14:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Patient Surfer
1000 USD par mois
-59%
0
0
USD
326K
USD
190
0%
1 870
84%
66%
0.76
-255.71
USD
74%
1:200
Copier

