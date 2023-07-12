- Croissance
Trades:
1 870
Bénéfice trades:
1 573 (84.11%)
Perte trades:
297 (15.88%)
Meilleure transaction:
91 265.99 USD
Pire transaction:
-131 892.52 USD
Bénéfice brut:
1 516 947.98 USD (891 589 pips)
Perte brute:
-1 995 124.19 USD (695 097 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (83 217.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184 918.71 USD (55)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
66.01%
Charge de dépôt maximale:
19.98%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
1 052 (56.26%)
Courts trades:
818 (43.74%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-255.71 USD
Bénéfice moyen:
964.37 USD
Perte moyenne:
-6 717.59 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-257 851.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-444 109.69 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.10%
Prévision annuelle:
14.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
491 308.46 USD
Maximal:
856 444.29 USD (77.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.82% (856 444.29 USD)
Par fonds propres:
41.57% (456 012.13 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|478
|GBPCHF
|225
|CHI50
|214
|USDJPY
|177
|EURUSD
|127
|CHFJPY
|106
|EURCHF
|102
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|67
|GBPCAD
|44
|UKOIL.MAY22
|30
|HK50
|28
|GBPJPY
|23
|USOIL.MAY22
|20
|CADCHF
|19
|AUDCHF
|19
|NGAS.MAR23
|18
|US30
|16
|USDCHF
|15
|USDCNH
|11
|NGAS.APR23
|10
|EURJPY
|7
|JP225
|7
|CADJPY
|6
|USOIL.APR22
|5
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|UKOIL.JUN22
|3
|UKOIL.APR22
|2
|NGAS.MAY23
|2
|HKCH50
|2
|UKOIL.MAR23
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NGAS.JUL23
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NGAS.APR24
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-409K
|GBPCHF
|-197K
|CHI50
|-30K
|USDJPY
|-34K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|5.9K
|EURCHF
|42K
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|73K
|GBPCAD
|8.4K
|UKOIL.MAY22
|156K
|HK50
|-181K
|GBPJPY
|25K
|USOIL.MAY22
|-21K
|CADCHF
|-13K
|AUDCHF
|22K
|NGAS.MAR23
|1.7K
|US30
|10K
|USDCHF
|7K
|USDCNH
|1.5K
|NGAS.APR23
|49K
|EURJPY
|-8.3K
|JP225
|2.5K
|CADJPY
|1.2K
|USOIL.APR22
|2.6K
|EURGBP
|72
|NZDUSD
|111
|UKOIL.JUN22
|1.7K
|UKOIL.APR22
|1.8K
|NGAS.MAY23
|-24K
|HKCH50
|242
|UKOIL.MAR23
|-500
|EURCAD
|290
|EURAUD
|-371
|NGAS.JUL23
|-1.6K
|USDCAD
|256
|NZDCAD
|484
|NGAS.APR24
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|-86K
|GBPCHF
|-148K
|CHI50
|137K
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|9.5K
|CHFJPY
|438
|EURCHF
|8.6K
|XAUUSD
|38K
|GBPUSD
|75K
|GBPCAD
|20K
|UKOIL.MAY22
|114K
|HK50
|-36K
|GBPJPY
|7.5K
|USOIL.MAY22
|9.5K
|CADCHF
|-4.4K
|AUDCHF
|1.3K
|NGAS.MAR23
|3.6K
|US30
|2.4K
|USDCHF
|2.7K
|USDCNH
|3.6K
|NGAS.APR23
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|JP225
|2.4K
|CADJPY
|464
|USOIL.APR22
|4.5K
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|47
|UKOIL.JUN22
|2.9K
|UKOIL.APR22
|1.2K
|NGAS.MAY23
|-2.4K
|HKCH50
|219
|UKOIL.MAR23
|-1K
|EURCAD
|79
|EURAUD
|-116
|NGAS.JUL23
|-164
|USDCAD
|35
|NZDCAD
|64
|NGAS.APR24
|40
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM9-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 15
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的
最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。
