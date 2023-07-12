SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 reviews
203 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 933
Profit Trades:
1 626 (84.11%)
Loss Trades:
307 (15.88%)
Best trade:
91 265.99 USD
Worst trade:
-131 892.52 USD
Gross Profit:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
Gross Loss:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
Maximum consecutive wins:
79 (33 006.48 USD)
Maximal consecutive profit:
184 918.71 USD (55)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading activity:
61.67%
Max deposit load:
19.98%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
-0.57
Long Trades:
1 075 (55.61%)
Short Trades:
858 (44.39%)
Profit Factor:
0.76
Expected Payoff:
-254.36 USD
Average Profit:
948.07 USD
Average Loss:
-6 622.88 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-257 851.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-444 109.69 USD (18)
Monthly growth:
0.02%
Annual Forecast:
0.20%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
491 709.12 USD
Maximal:
856 844.95 USD (78.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.95% (856 844.95 USD)
By Equity:
41.57% (456 012.13 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +91 265.99 USD
Worst trade: -131 893 USD
Maximum consecutive wins: 55
Maximum consecutive losses: 18
Maximal consecutive profit: +33 006.48 USD
Maximal consecutive loss: -257 851.48 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ATFXGM9-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

No reviews
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.