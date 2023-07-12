- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 933
Profit Trades:
1 626 (84.11%)
Loss Trades:
307 (15.88%)
Best trade:
91 265.99 USD
Worst trade:
-131 892.52 USD
Gross Profit:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
Gross Loss:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
Maximum consecutive wins:
79 (33 006.48 USD)
Maximal consecutive profit:
184 918.71 USD (55)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading activity:
61.67%
Max deposit load:
19.98%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
-0.57
Long Trades:
1 075 (55.61%)
Short Trades:
858 (44.39%)
Profit Factor:
0.76
Expected Payoff:
-254.36 USD
Average Profit:
948.07 USD
Average Loss:
-6 622.88 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-257 851.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-444 109.69 USD (18)
Monthly growth:
0.02%
Annual Forecast:
0.20%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
491 709.12 USD
Maximal:
856 844.95 USD (78.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.95% (856 844.95 USD)
By Equity:
41.57% (456 012.13 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NAS100
|540
|GBPCHF
|225
|CHI50
|214
|USDJPY
|177
|EURUSD
|127
|CHFJPY
|107
|EURCHF
|102
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|67
|GBPCAD
|44
|UKOIL.MAY22
|30
|HK50
|28
|GBPJPY
|23
|USOIL.MAY22
|20
|CADCHF
|19
|AUDCHF
|19
|NGAS.MAR23
|18
|US30
|16
|USDCHF
|15
|USDCNH
|11
|NGAS.APR23
|10
|EURJPY
|7
|JP225
|7
|CADJPY
|6
|USOIL.APR22
|5
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|UKOIL.JUN22
|3
|UKOIL.APR22
|2
|NGAS.MAY23
|2
|HKCH50
|2
|UKOIL.MAR23
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NGAS.JUL23
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NGAS.APR24
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-423K
|GBPCHF
|-197K
|CHI50
|-30K
|USDJPY
|-34K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|5.9K
|EURCHF
|42K
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|73K
|GBPCAD
|8.4K
|UKOIL.MAY22
|156K
|HK50
|-181K
|GBPJPY
|25K
|USOIL.MAY22
|-21K
|CADCHF
|-13K
|AUDCHF
|22K
|NGAS.MAR23
|1.7K
|US30
|10K
|USDCHF
|7K
|USDCNH
|1.5K
|NGAS.APR23
|49K
|EURJPY
|-8.3K
|JP225
|2.5K
|CADJPY
|1.2K
|USOIL.APR22
|2.6K
|EURGBP
|72
|NZDUSD
|111
|UKOIL.JUN22
|1.7K
|UKOIL.APR22
|1.8K
|NGAS.MAY23
|-24K
|HKCH50
|242
|UKOIL.MAR23
|-500
|EURCAD
|290
|EURAUD
|-371
|NGAS.JUL23
|-1.6K
|USDCAD
|256
|NZDCAD
|484
|NGAS.APR24
|40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|-109K
|GBPCHF
|-148K
|CHI50
|137K
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|9.5K
|CHFJPY
|466
|EURCHF
|8.6K
|XAUUSD
|38K
|GBPUSD
|75K
|GBPCAD
|20K
|UKOIL.MAY22
|114K
|HK50
|-36K
|GBPJPY
|7.5K
|USOIL.MAY22
|9.5K
|CADCHF
|-4.4K
|AUDCHF
|1.3K
|NGAS.MAR23
|3.6K
|US30
|2.4K
|USDCHF
|2.7K
|USDCNH
|3.6K
|NGAS.APR23
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|JP225
|2.4K
|CADJPY
|464
|USOIL.APR22
|4.5K
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|47
|UKOIL.JUN22
|2.9K
|UKOIL.APR22
|1.2K
|NGAS.MAY23
|-2.4K
|HKCH50
|219
|UKOIL.MAR23
|-1K
|EURCAD
|79
|EURAUD
|-116
|NGAS.JUL23
|-164
|USDCAD
|35
|NZDCAD
|64
|NGAS.APR24
|40
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +91 265.99 USD
Worst trade: -131 893 USD
Maximum consecutive wins: 55
Maximum consecutive losses: 18
Maximal consecutive profit: +33 006.48 USD
Maximal consecutive loss: -257 851.48 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ATFXGM9-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的
最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1000 USD per month
-68%
0
0
USD
USD
229K
USD
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
USD
79%
1:200