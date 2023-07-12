- 자본
- 축소
트레이드:
1 934
이익 거래:
1 627 (84.12%)
손실 거래:
307 (15.87%)
최고의 거래:
91 265.99 USD
최악의 거래:
-131 892.52 USD
총 수익:
1 541 625.60 USD (911 399 pips)
총 손실:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
연속 최대 이익:
79 (33 006.48 USD)
연속 최대 이익:
184 918.71 USD (55)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
60.55%
최대 입금량:
19.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
1 075 (55.58%)
숏(주식차입매도):
859 (44.42%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-254.19 USD
평균 이익:
947.53 USD
평균 손실:
-6 622.88 USD
연속 최대 손실:
24 (-257 851.48 USD)
연속 최대 손실:
-444 109.69 USD (18)
월별 성장률:
0.05%
연간 예측:
0.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
491 709.12 USD
최대한의:
856 844.95 USD (78.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.95% (856 844.95 USD)
자본금별:
41.57% (456 012.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|540
|GBPCHF
|225
|CHI50
|214
|USDJPY
|177
|EURUSD
|127
|CHFJPY
|107
|EURCHF
|102
|XAUUSD
|73
|GBPUSD
|67
|GBPCAD
|44
|UKOIL.MAY22
|30
|HK50
|28
|GBPJPY
|23
|USOIL.MAY22
|20
|CADCHF
|19
|AUDCHF
|19
|NGAS.MAR23
|18
|US30
|16
|USDCHF
|15
|USDCNH
|11
|NGAS.APR23
|10
|EURJPY
|7
|JP225
|7
|CADJPY
|6
|USOIL.APR22
|5
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|UKOIL.JUN22
|3
|UKOIL.APR22
|2
|NGAS.MAY23
|2
|HKCH50
|2
|UKOIL.MAR23
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NGAS.JUL23
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NGAS.APR24
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|-423K
|GBPCHF
|-197K
|CHI50
|-30K
|USDJPY
|-34K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|5.9K
|EURCHF
|42K
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|73K
|GBPCAD
|8.4K
|UKOIL.MAY22
|156K
|HK50
|-181K
|GBPJPY
|25K
|USOIL.MAY22
|-21K
|CADCHF
|-13K
|AUDCHF
|22K
|NGAS.MAR23
|1.7K
|US30
|10K
|USDCHF
|7K
|USDCNH
|1.5K
|NGAS.APR23
|49K
|EURJPY
|-8.3K
|JP225
|2.5K
|CADJPY
|1.2K
|USOIL.APR22
|2.6K
|EURGBP
|72
|NZDUSD
|111
|UKOIL.JUN22
|1.7K
|UKOIL.APR22
|1.8K
|NGAS.MAY23
|-24K
|HKCH50
|242
|UKOIL.MAR23
|-500
|EURCAD
|290
|EURAUD
|-371
|NGAS.JUL23
|-1.6K
|USDCAD
|256
|NZDCAD
|484
|NGAS.APR24
|40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|-109K
|GBPCHF
|-148K
|CHI50
|137K
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|9.5K
|CHFJPY
|466
|EURCHF
|8.6K
|XAUUSD
|38K
|GBPUSD
|75K
|GBPCAD
|20K
|UKOIL.MAY22
|114K
|HK50
|-36K
|GBPJPY
|7.5K
|USOIL.MAY22
|9.5K
|CADCHF
|-4.4K
|AUDCHF
|1.3K
|NGAS.MAR23
|3.6K
|US30
|2.4K
|USDCHF
|2.7K
|USDCNH
|3.6K
|NGAS.APR23
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|JP225
|2.4K
|CADJPY
|464
|USOIL.APR22
|4.5K
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|47
|UKOIL.JUN22
|2.9K
|UKOIL.APR22
|1.2K
|NGAS.MAY23
|-2.4K
|HKCH50
|219
|UKOIL.MAR23
|-1K
|EURCAD
|79
|EURAUD
|-116
|NGAS.JUL23
|-164
|USDCAD
|35
|NZDCAD
|64
|NGAS.APR24
|40
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91 265.99 USD
최악의 거래: -131 893 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +33 006.48 USD
연속 최대 손실: -257 851.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM9-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的
最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。
