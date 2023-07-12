시그널섹션
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 리뷰
206
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 934
이익 거래:
1 627 (84.12%)
손실 거래:
307 (15.87%)
최고의 거래:
91 265.99 USD
최악의 거래:
-131 892.52 USD
총 수익:
1 541 625.60 USD (911 399 pips)
총 손실:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
연속 최대 이익:
79 (33 006.48 USD)
연속 최대 이익:
184 918.71 USD (55)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
60.55%
최대 입금량:
19.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
1 075 (55.58%)
숏(주식차입매도):
859 (44.42%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-254.19 USD
평균 이익:
947.53 USD
평균 손실:
-6 622.88 USD
연속 최대 손실:
24 (-257 851.48 USD)
연속 최대 손실:
-444 109.69 USD (18)
월별 성장률:
0.05%
연간 예측:
0.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
491 709.12 USD
최대한의:
856 844.95 USD (78.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.95% (856 844.95 USD)
자본금별:
41.57% (456 012.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 73
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +91 265.99 USD
최악의 거래: -131 893 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +33 006.48 USD
연속 최대 손실: -257 851.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM9-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

리뷰 없음
2026.01.12 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
