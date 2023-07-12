- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 933
利益トレード:
1 626 (84.11%)
損失トレード:
307 (15.88%)
ベストトレード:
91 265.99 USD
最悪のトレード:
-131 892.52 USD
総利益:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
総損失:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
最大連続の勝ち:
79 (33 006.48 USD)
最大連続利益:
184 918.71 USD (55)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
61.67%
最大入金額:
19.98%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
1 075 (55.61%)
短いトレード:
858 (44.39%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-254.36 USD
平均利益:
948.07 USD
平均損失:
-6 622.88 USD
最大連続の負け:
24 (-257 851.48 USD)
最大連続損失:
-444 109.69 USD (18)
月間成長:
0.02%
年間予想:
0.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
491 709.12 USD
最大の:
856 844.95 USD (78.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.95% (856 844.95 USD)
エクイティによる:
41.57% (456 012.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|540
|GBPCHF
|225
|CHI50
|214
|USDJPY
|177
|EURUSD
|127
|CHFJPY
|107
|EURCHF
|102
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|67
|GBPCAD
|44
|UKOIL.MAY22
|30
|HK50
|28
|GBPJPY
|23
|USOIL.MAY22
|20
|CADCHF
|19
|AUDCHF
|19
|NGAS.MAR23
|18
|US30
|16
|USDCHF
|15
|USDCNH
|11
|NGAS.APR23
|10
|EURJPY
|7
|JP225
|7
|CADJPY
|6
|USOIL.APR22
|5
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|UKOIL.JUN22
|3
|UKOIL.APR22
|2
|NGAS.MAY23
|2
|HKCH50
|2
|UKOIL.MAR23
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|NGAS.JUL23
|1
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NGAS.APR24
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|-423K
|GBPCHF
|-197K
|CHI50
|-30K
|USDJPY
|-34K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|5.9K
|EURCHF
|42K
|XAUUSD
|22K
|GBPUSD
|73K
|GBPCAD
|8.4K
|UKOIL.MAY22
|156K
|HK50
|-181K
|GBPJPY
|25K
|USOIL.MAY22
|-21K
|CADCHF
|-13K
|AUDCHF
|22K
|NGAS.MAR23
|1.7K
|US30
|10K
|USDCHF
|7K
|USDCNH
|1.5K
|NGAS.APR23
|49K
|EURJPY
|-8.3K
|JP225
|2.5K
|CADJPY
|1.2K
|USOIL.APR22
|2.6K
|EURGBP
|72
|NZDUSD
|111
|UKOIL.JUN22
|1.7K
|UKOIL.APR22
|1.8K
|NGAS.MAY23
|-24K
|HKCH50
|242
|UKOIL.MAR23
|-500
|EURCAD
|290
|EURAUD
|-371
|NGAS.JUL23
|-1.6K
|USDCAD
|256
|NZDCAD
|484
|NGAS.APR24
|40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|-109K
|GBPCHF
|-148K
|CHI50
|137K
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|9.5K
|CHFJPY
|466
|EURCHF
|8.6K
|XAUUSD
|38K
|GBPUSD
|75K
|GBPCAD
|20K
|UKOIL.MAY22
|114K
|HK50
|-36K
|GBPJPY
|7.5K
|USOIL.MAY22
|9.5K
|CADCHF
|-4.4K
|AUDCHF
|1.3K
|NGAS.MAR23
|3.6K
|US30
|2.4K
|USDCHF
|2.7K
|USDCNH
|3.6K
|NGAS.APR23
|13K
|EURJPY
|-2.3K
|JP225
|2.4K
|CADJPY
|464
|USOIL.APR22
|4.5K
|EURGBP
|60
|NZDUSD
|47
|UKOIL.JUN22
|2.9K
|UKOIL.APR22
|1.2K
|NGAS.MAY23
|-2.4K
|HKCH50
|219
|UKOIL.MAR23
|-1K
|EURCAD
|79
|EURAUD
|-116
|NGAS.JUL23
|-164
|USDCAD
|35
|NZDCAD
|64
|NGAS.APR24
|40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91 265.99 USD
最悪のトレード: -131 893 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +33 006.48 USD
最大連続損失: -257 851.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM9-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
XM.COM-Real 19
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 15
Exness-Real3
|0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
ATFXGM9-Live
|6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的
最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-68%
0
0
USD
USD
229K
USD
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
USD
79%
1:200