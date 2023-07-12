シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
レビュー0件
203週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 933
利益トレード:
1 626 (84.11%)
損失トレード:
307 (15.88%)
ベストトレード:
91 265.99 USD
最悪のトレード:
-131 892.52 USD
総利益:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
総損失:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
最大連続の勝ち:
79 (33 006.48 USD)
最大連続利益:
184 918.71 USD (55)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
61.67%
最大入金額:
19.98%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
1 075 (55.61%)
短いトレード:
858 (44.39%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-254.36 USD
平均利益:
948.07 USD
平均損失:
-6 622.88 USD
最大連続の負け:
24 (-257 851.48 USD)
最大連続損失:
-444 109.69 USD (18)
月間成長:
0.02%
年間予想:
0.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
491 709.12 USD
最大の:
856 844.95 USD (78.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.95% (856 844.95 USD)
エクイティによる:
41.57% (456 012.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +91 265.99 USD
最悪のトレード: -131 893 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +33 006.48 USD
最大連続損失: -257 851.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM9-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

レビューなし
2025.12.23 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Patient Surfer
1000 USD/月
-68%
0
0
USD
229K
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
79%
1:200
コピー

