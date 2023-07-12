SegnaliSezioni
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 recensioni
190 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2022 -59%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 870
Profit Trade:
1 573 (84.11%)
Loss Trade:
297 (15.88%)
Best Trade:
91 265.99 USD
Worst Trade:
-131 892.52 USD
Profitto lordo:
1 516 947.98 USD (891 589 pips)
Perdita lorda:
-1 995 124.19 USD (695 097 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (83 217.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184 918.71 USD (55)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
66.01%
Massimo carico di deposito:
19.98%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 052 (56.26%)
Short Trade:
818 (43.74%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-255.71 USD
Profitto medio:
964.37 USD
Perdita media:
-6 717.59 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-257 851.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-444 109.69 USD (18)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
14.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491 308.46 USD
Massimale:
856 444.29 USD (77.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.82% (856 444.29 USD)
Per equità:
41.57% (456 012.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 478
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 106
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -409K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -86K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 438
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91 265.99 USD
Worst Trade: -131 893 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +83 217.36 USD
Massima perdita consecutiva: -257 851.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

Non ci sono recensioni
