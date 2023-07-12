SignaleKategorien
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 Bewertungen
203 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 933
Gewinntrades:
1 626 (84.11%)
Verlusttrades:
307 (15.88%)
Bester Trade:
91 265.99 USD
Schlechtester Trade:
-131 892.52 USD
Bruttoprofit:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
Bruttoverlust:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (33 006.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184 918.71 USD (55)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
61.67%
Max deposit load:
19.98%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.57
Long-Positionen:
1 075 (55.61%)
Short-Positionen:
858 (44.39%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-254.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
948.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6 622.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-257 851.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-444 109.69 USD (18)
Wachstum pro Monat :
0.02%
Jahresprognose:
0.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491 709.12 USD
Maximaler:
856 844.95 USD (78.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.95% (856 844.95 USD)
Kapital:
41.57% (456 012.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91 265.99 USD
Schlechtester Trade: -131 893 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 55
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33 006.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -257 851.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM9-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

Keine Bewertungen
2025.12.23 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.20 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Patient Surfer
1000 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
229K
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
79%
1:200
