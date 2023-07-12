СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Patient Surfer
Ming Feng Xue

Patient Surfer

Ming Feng Xue
0 отзывов
203 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2022 -68%
ATFXGM9-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 933
Прибыльных трейдов:
1 626 (84.11%)
Убыточных трейдов:
307 (15.88%)
Лучший трейд:
91 265.99 USD
Худший трейд:
-131 892.52 USD
Общая прибыль:
1 541 554.50 USD (911 163 pips)
Общий убыток:
-2 033 225.22 USD (737 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (33 006.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
184 918.71 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
61.67%
Макс. загрузка депозита:
19.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
1 075 (55.61%)
Коротких трейдов:
858 (44.39%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-254.36 USD
Средняя прибыль:
948.07 USD
Средний убыток:
-6 622.88 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-257 851.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-444 109.69 USD (18)
Прирост в месяц:
0.02%
Годовой прогноз:
0.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491 709.12 USD
Максимальная:
856 844.95 USD (78.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.95% (856 844.95 USD)
По эквити:
41.57% (456 012.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 540
GBPCHF 225
CHI50 214
USDJPY 177
EURUSD 127
CHFJPY 107
EURCHF 102
XAUUSD 72
GBPUSD 67
GBPCAD 44
UKOIL.MAY22 30
HK50 28
GBPJPY 23
USOIL.MAY22 20
CADCHF 19
AUDCHF 19
NGAS.MAR23 18
US30 16
USDCHF 15
USDCNH 11
NGAS.APR23 10
EURJPY 7
JP225 7
CADJPY 6
USOIL.APR22 5
EURGBP 4
NZDUSD 4
UKOIL.JUN22 3
UKOIL.APR22 2
NGAS.MAY23 2
HKCH50 2
UKOIL.MAR23 1
EURCAD 1
EURAUD 1
NGAS.JUL23 1
USDCAD 1
NZDCAD 1
NGAS.APR24 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 -423K
GBPCHF -197K
CHI50 -30K
USDJPY -34K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 5.9K
EURCHF 42K
XAUUSD 22K
GBPUSD 73K
GBPCAD 8.4K
UKOIL.MAY22 156K
HK50 -181K
GBPJPY 25K
USOIL.MAY22 -21K
CADCHF -13K
AUDCHF 22K
NGAS.MAR23 1.7K
US30 10K
USDCHF 7K
USDCNH 1.5K
NGAS.APR23 49K
EURJPY -8.3K
JP225 2.5K
CADJPY 1.2K
USOIL.APR22 2.6K
EURGBP 72
NZDUSD 111
UKOIL.JUN22 1.7K
UKOIL.APR22 1.8K
NGAS.MAY23 -24K
HKCH50 242
UKOIL.MAR23 -500
EURCAD 290
EURAUD -371
NGAS.JUL23 -1.6K
USDCAD 256
NZDCAD 484
NGAS.APR24 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 -109K
GBPCHF -148K
CHI50 137K
USDJPY 24K
EURUSD 9.5K
CHFJPY 466
EURCHF 8.6K
XAUUSD 38K
GBPUSD 75K
GBPCAD 20K
UKOIL.MAY22 114K
HK50 -36K
GBPJPY 7.5K
USOIL.MAY22 9.5K
CADCHF -4.4K
AUDCHF 1.3K
NGAS.MAR23 3.6K
US30 2.4K
USDCHF 2.7K
USDCNH 3.6K
NGAS.APR23 13K
EURJPY -2.3K
JP225 2.4K
CADJPY 464
USOIL.APR22 4.5K
EURGBP 60
NZDUSD 47
UKOIL.JUN22 2.9K
UKOIL.APR22 1.2K
NGAS.MAY23 -2.4K
HKCH50 219
UKOIL.MAR23 -1K
EURCAD 79
EURAUD -116
NGAS.JUL23 -164
USDCAD 35
NZDCAD 64
NGAS.APR24 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91 265.99 USD
Худший трейд: -131 893 USD
Макс. серия выигрышей: 55
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +33 006.48 USD
Макс. убыток в серии: -257 851.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XM.COM-Real 19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 15
Exness-Real3
0.43 × 23
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
波浪理论的实践者，感受周期的魅力，乘风破浪，。最大回撤30%，这是保守的，MAM账户不显示出入金所以回撤有时候会突然放大，但是再多的金额都能严格止损这是看的到的

最大的缺点，周期超级长，没有跨越第一阶段的投资者不需要考虑这个策略。

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Patient Surfer
1000 USD в месяц
-68%
0
0
USD
229K
USD
203
0%
1 933
84%
62%
0.75
-254.36
USD
79%
1:200
Копировать

