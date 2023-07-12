Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XM.COM-Real 19 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 15 Exness-Real3 0.43 × 23 GTCGlobalSA-Live 2 3.60 × 25 ATFXGM9-Live 6.38 × 8 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика