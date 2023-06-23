SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradesHood Alfa
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 inceleme
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
371
Kârla kapanan işlemler:
265 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (28.57%)
En iyi işlem:
13 358.50 RUB
En kötü işlem:
-22 699.62 RUB
Brüt kâr:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Brüt zarar:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (53 147.13 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
120 880.71 RUB (39)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
107.09%
En son işlem:
60 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
145 (39.08%)
Satış işlemleri:
226 (60.92%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-162.07 RUB
Ortalama kâr:
1 724.96 RUB
Ortalama zarar:
-4 879.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-337 738.12 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-337 738.12 RUB (53)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96 972.41 RUB
Maksimum:
337 738.12 RUB (62.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.50% (337 738.12 RUB)
Varlığa göre:
66.79% (260 097.61 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 358.50 RUB
En kötü işlem: -22 700 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +53 147.13 RUB
Maksimum ardışık zarar: -337 738.12 RUB

