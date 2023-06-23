- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
371
Kârla kapanan işlemler:
265 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (28.57%)
En iyi işlem:
13 358.50 RUB
En kötü işlem:
-22 699.62 RUB
Brüt kâr:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Brüt zarar:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (53 147.13 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
120 880.71 RUB (39)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
97.42%
Maks. mevduat yükü:
107.09%
En son işlem:
60 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
145 (39.08%)
Satış işlemleri:
226 (60.92%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-162.07 RUB
Ortalama kâr:
1 724.96 RUB
Ortalama zarar:
-4 879.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-337 738.12 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-337 738.12 RUB (53)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96 972.41 RUB
Maksimum:
337 738.12 RUB (62.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.50% (337 738.12 RUB)
Varlığa göre:
66.79% (260 097.61 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13 358.50 RUB
En kötü işlem: -22 700 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +53 147.13 RUB
Maksimum ardışık zarar: -337 738.12 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40