- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
371
利益トレード:
265 (71.42%)
損失トレード:
106 (28.57%)
ベストトレード:
13 358.50 RUB
最悪のトレード:
-22 699.62 RUB
総利益:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
総損失:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
最大連続の勝ち:
75 (53 147.13 RUB)
最大連続利益:
120 880.71 RUB (39)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
97.42%
最大入金額:
107.09%
最近のトレード:
88 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
145 (39.08%)
短いトレード:
226 (60.92%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-162.07 RUB
平均利益:
1 724.96 RUB
平均損失:
-4 879.63 RUB
最大連続の負け:
53 (-337 738.12 RUB)
最大連続損失:
-337 738.12 RUB (53)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
96 972.41 RUB
最大の:
337 738.12 RUB (62.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.50% (337 738.12 RUB)
エクイティによる:
66.79% (260 097.61 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13 358.50 RUB
最悪のトレード: -22 700 RUB
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 53
最大連続利益: +53 147.13 RUB
最大連続損失: -337 738.12 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40