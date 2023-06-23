シグナルセクション
TradesHood Alfa

レビュー0件
126週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
371
利益トレード:
265 (71.42%)
損失トレード:
106 (28.57%)
ベストトレード:
13 358.50 RUB
最悪のトレード:
-22 699.62 RUB
総利益:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
総損失:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
最大連続の勝ち:
75 (53 147.13 RUB)
最大連続利益:
120 880.71 RUB (39)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
97.42%
最大入金額:
107.09%
最近のトレード:
88 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
145 (39.08%)
短いトレード:
226 (60.92%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-162.07 RUB
平均利益:
1 724.96 RUB
平均損失:
-4 879.63 RUB
最大連続の負け:
53 (-337 738.12 RUB)
最大連続損失:
-337 738.12 RUB (53)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
96 972.41 RUB
最大の:
337 738.12 RUB (62.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.50% (337 738.12 RUB)
エクイティによる:
66.79% (260 097.61 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13 358.50 RUB
最悪のトレード: -22 700 RUB
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 53
最大連続利益: +53 147.13 RUB
最大連続損失: -337 738.12 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
