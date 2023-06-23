SignaleKategorien
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 Bewertungen
126 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
371
Gewinntrades:
265 (71.42%)
Verlusttrades:
106 (28.57%)
Bester Trade:
13 358.50 RUB
Schlechtester Trade:
-22 699.62 RUB
Bruttoprofit:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Bruttoverlust:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (53 147.13 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120 880.71 RUB (39)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
97.42%
Max deposit load:
107.09%
Letzter Trade:
88 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.18
Long-Positionen:
145 (39.08%)
Short-Positionen:
226 (60.92%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-162.07 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 724.96 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-4 879.63 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-337 738.12 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-337 738.12 RUB (53)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96 972.41 RUB
Maximaler:
337 738.12 RUB (62.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.50% (337 738.12 RUB)
Kapital:
66.79% (260 097.61 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13 358.50 RUB
Schlechtester Trade: -22 700 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 53
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53 147.13 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -337 738.12 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

