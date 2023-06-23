- Wachstum
Trades insgesamt:
371
Gewinntrades:
265 (71.42%)
Verlusttrades:
106 (28.57%)
Bester Trade:
13 358.50 RUB
Schlechtester Trade:
-22 699.62 RUB
Bruttoprofit:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Bruttoverlust:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (53 147.13 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120 880.71 RUB (39)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
97.42%
Max deposit load:
107.09%
Letzter Trade:
88 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.18
Long-Positionen:
145 (39.08%)
Short-Positionen:
226 (60.92%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-162.07 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 724.96 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-4 879.63 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-337 738.12 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-337 738.12 RUB (53)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96 972.41 RUB
Maximaler:
337 738.12 RUB (62.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.50% (337 738.12 RUB)
Kapital:
66.79% (260 097.61 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
Bester Trade: +13 358.50 RUB
Schlechtester Trade: -22 700 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 53
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53 147.13 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -337 738.12 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
