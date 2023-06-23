- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
371
Bénéfice trades:
265 (71.42%)
Perte trades:
106 (28.57%)
Meilleure transaction:
13 358.50 RUB
Pire transaction:
-22 699.62 RUB
Bénéfice brut:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perte brute:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (53 147.13 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
120 880.71 RUB (39)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
97.42%
Charge de dépôt maximale:
107.09%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
145 (39.08%)
Courts trades:
226 (60.92%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-162.07 RUB
Bénéfice moyen:
1 724.96 RUB
Perte moyenne:
-4 879.63 RUB
Pertes consécutives maximales:
53 (-337 738.12 RUB)
Perte consécutive maximale:
-337 738.12 RUB (53)
Croissance mensuelle:
-22.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96 972.41 RUB
Maximal:
337 738.12 RUB (62.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.50% (337 738.12 RUB)
Par fonds propres:
66.79% (260 097.61 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13 358.50 RUB
Pire transaction: -22 700 RUB
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 53
Bénéfice consécutif maximal: +53 147.13 RUB
Perte consécutive maximale: -337 738.12 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40