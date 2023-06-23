SignauxSections
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 avis
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
371
Bénéfice trades:
265 (71.42%)
Perte trades:
106 (28.57%)
Meilleure transaction:
13 358.50 RUB
Pire transaction:
-22 699.62 RUB
Bénéfice brut:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perte brute:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (53 147.13 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
120 880.71 RUB (39)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
97.42%
Charge de dépôt maximale:
107.09%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
145 (39.08%)
Courts trades:
226 (60.92%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-162.07 RUB
Bénéfice moyen:
1 724.96 RUB
Perte moyenne:
-4 879.63 RUB
Pertes consécutives maximales:
53 (-337 738.12 RUB)
Perte consécutive maximale:
-337 738.12 RUB (53)
Croissance mensuelle:
-22.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
96 972.41 RUB
Maximal:
337 738.12 RUB (62.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.50% (337 738.12 RUB)
Par fonds propres:
66.79% (260 097.61 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 358.50 RUB
Pire transaction: -22 700 RUB
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 53
Bénéfice consécutif maximal: +53 147.13 RUB
Perte consécutive maximale: -337 738.12 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
Copier

