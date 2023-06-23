- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
371
盈利交易:
265 (71.42%)
亏损交易:
106 (28.57%)
最好交易:
13 358.50 RUB
最差交易:
-22 699.62 RUB
毛利:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
毛利亏损:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
最大连续赢利:
75 (53 147.13 RUB)
最大连续盈利:
120 880.71 RUB (39)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
97.42%
最大入金加载:
107.09%
最近交易:
88 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.18
长期交易:
145 (39.08%)
短期交易:
226 (60.92%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-162.07 RUB
平均利润:
1 724.96 RUB
平均损失:
-4 879.63 RUB
最大连续失误:
53 (-337 738.12 RUB)
最大连续亏损:
-337 738.12 RUB (53)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
96 972.41 RUB
最大值:
337 738.12 RUB (62.40%)
相对跌幅:
结余:
73.50% (337 738.12 RUB)
净值:
66.79% (260 097.61 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13 358.50 RUB
最差交易: -22 700 RUB
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 53
最大连续盈利: +53 147.13 RUB
最大连续亏损: -337 738.12 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40