信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TradesHood Alfa
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0条评论
126
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
371
盈利交易:
265 (71.42%)
亏损交易:
106 (28.57%)
最好交易:
13 358.50 RUB
最差交易:
-22 699.62 RUB
毛利:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
毛利亏损:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
最大连续赢利:
75 (53 147.13 RUB)
最大连续盈利:
120 880.71 RUB (39)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
97.42%
最大入金加载:
107.09%
最近交易:
88 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.18
长期交易:
145 (39.08%)
短期交易:
226 (60.92%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-162.07 RUB
平均利润:
1 724.96 RUB
平均损失:
-4 879.63 RUB
最大连续失误:
53 (-337 738.12 RUB)
最大连续亏损:
-337 738.12 RUB (53)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
96 972.41 RUB
最大值:
337 738.12 RUB (62.40%)
相对跌幅:
结余:
73.50% (337 738.12 RUB)
净值:
66.79% (260 097.61 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13 358.50 RUB
最差交易: -22 700 RUB
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 53
最大连续盈利: +53 147.13 RUB
最大连续亏损: -337 738.12 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TradesHood Alfa
每月30 USD
-47%
0
0
USD
122K
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
73%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

