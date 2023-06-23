- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
371
Negociações com lucro:
265 (71.42%)
Negociações com perda:
106 (28.57%)
Melhor negociação:
13 358.50 RUB
Pior negociação:
-22 699.62 RUB
Lucro bruto:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perda bruta:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (53 147.13 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
97.42%
Depósito máximo carregado:
107.09%
Último negócio:
88 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
145 (39.08%)
Negociações curtas:
226 (60.92%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-162.07 RUB
Lucro médio:
1 724.96 RUB
Perda média:
-4 879.63 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-337 738.12 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-337 738.12 RUB (53)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96 972.41 RUB
Máximo:
337 738.12 RUB (62.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.50% (337 738.12 RUB)
Pelo Capital Líquido:
66.79% (260 097.61 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13 358.50 RUB
Pior negociação: -22 700 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 53
Máximo lucro consecutivo: +53 147.13 RUB
Máxima perda consecutiva: -337 738.12 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
