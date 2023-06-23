SinaisSeções
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 comentários
126 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
371
Negociações com lucro:
265 (71.42%)
Negociações com perda:
106 (28.57%)
Melhor negociação:
13 358.50 RUB
Pior negociação:
-22 699.62 RUB
Lucro bruto:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perda bruta:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (53 147.13 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
97.42%
Depósito máximo carregado:
107.09%
Último negócio:
88 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
145 (39.08%)
Negociações curtas:
226 (60.92%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-162.07 RUB
Lucro médio:
1 724.96 RUB
Perda média:
-4 879.63 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-337 738.12 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-337 738.12 RUB (53)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96 972.41 RUB
Máximo:
337 738.12 RUB (62.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.50% (337 738.12 RUB)
Pelo Capital Líquido:
66.79% (260 097.61 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13 358.50 RUB
Pior negociação: -22 700 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 53
Máximo lucro consecutivo: +53 147.13 RUB
Máxima perda consecutiva: -337 738.12 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.17 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
