- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
265 (71.42%)
Убыточных трейдов:
106 (28.57%)
Лучший трейд:
13 358.50 RUB
Худший трейд:
-22 699.62 RUB
Общая прибыль:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Общий убыток:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (53 147.13 RUB)
Макс. прибыль в серии:
120 880.71 RUB (39)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
97.42%
Макс. загрузка депозита:
107.09%
Последний трейд:
63 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
145 (39.08%)
Коротких трейдов:
226 (60.92%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-162.07 RUB
Средняя прибыль:
1 724.96 RUB
Средний убыток:
-4 879.63 RUB
Макс. серия проигрышей:
53 (-337 738.12 RUB)
Макс. убыток в серии:
-337 738.12 RUB (53)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96 972.41 RUB
Максимальная:
337 738.12 RUB (62.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.50% (337 738.12 RUB)
По эквити:
66.79% (260 097.61 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13 358.50 RUB
Худший трейд: -22 700 RUB
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 53
Макс. прибыль в серии: +53 147.13 RUB
Макс. убыток в серии: -337 738.12 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40