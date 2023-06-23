СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TradesHood Alfa
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 отзывов
126 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
265 (71.42%)
Убыточных трейдов:
106 (28.57%)
Лучший трейд:
13 358.50 RUB
Худший трейд:
-22 699.62 RUB
Общая прибыль:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Общий убыток:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (53 147.13 RUB)
Макс. прибыль в серии:
120 880.71 RUB (39)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
97.42%
Макс. загрузка депозита:
107.09%
Последний трейд:
63 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
145 (39.08%)
Коротких трейдов:
226 (60.92%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-162.07 RUB
Средняя прибыль:
1 724.96 RUB
Средний убыток:
-4 879.63 RUB
Макс. серия проигрышей:
53 (-337 738.12 RUB)
Макс. убыток в серии:
-337 738.12 RUB (53)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96 972.41 RUB
Максимальная:
337 738.12 RUB (62.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.50% (337 738.12 RUB)
По эквити:
66.79% (260 097.61 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13 358.50 RUB
Худший трейд: -22 700 RUB
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 53
Макс. прибыль в серии: +53 147.13 RUB
Макс. убыток в серии: -337 738.12 RUB

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TradesHood Alfa
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
122K
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
73%
1:40
