- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
371
Profit Trade:
265 (71.42%)
Loss Trade:
106 (28.57%)
Best Trade:
13 358.50 RUB
Worst Trade:
-22 699.62 RUB
Profitto lordo:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perdita lorda:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (53 147.13 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
97.42%
Massimo carico di deposito:
107.09%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
145 (39.08%)
Short Trade:
226 (60.92%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-162.07 RUB
Profitto medio:
1 724.96 RUB
Perdita media:
-4 879.63 RUB
Massime perdite consecutive:
53 (-337 738.12 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-337 738.12 RUB (53)
Crescita mensile:
-22.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96 972.41 RUB
Massimale:
337 738.12 RUB (62.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.50% (337 738.12 RUB)
Per equità:
66.79% (260 097.61 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13 358.50 RUB
Worst Trade: -22 700 RUB
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +53 147.13 RUB
Massima perdita consecutiva: -337 738.12 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
