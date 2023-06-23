SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TradesHood Alfa
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 recensioni
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
371
Profit Trade:
265 (71.42%)
Loss Trade:
106 (28.57%)
Best Trade:
13 358.50 RUB
Worst Trade:
-22 699.62 RUB
Profitto lordo:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Perdita lorda:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (53 147.13 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
97.42%
Massimo carico di deposito:
107.09%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
145 (39.08%)
Short Trade:
226 (60.92%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-162.07 RUB
Profitto medio:
1 724.96 RUB
Perdita media:
-4 879.63 RUB
Massime perdite consecutive:
53 (-337 738.12 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-337 738.12 RUB (53)
Crescita mensile:
-22.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96 972.41 RUB
Massimale:
337 738.12 RUB (62.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.50% (337 738.12 RUB)
Per equità:
66.79% (260 097.61 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 358.50 RUB
Worst Trade: -22 700 RUB
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +53 147.13 RUB
Massima perdita consecutiva: -337 738.12 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TradesHood Alfa
30USD al mese
-47%
0
0
USD
122K
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
73%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.