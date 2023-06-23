- Incremento
Total de Trades:
371
Transacciones Rentables:
265 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
106 (28.57%)
Mejor transacción:
13 358.50 RUB
Peor transacción:
-22 699.62 RUB
Beneficio Bruto:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (53 147.13 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
97.42%
Carga máxima del depósito:
107.09%
Último trade:
88 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.18
Transacciones Largas:
145 (39.08%)
Transacciones Cortas:
226 (60.92%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-162.07 RUB
Beneficio medio:
1 724.96 RUB
Pérdidas medias:
-4 879.63 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-337 738.12 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-337 738.12 RUB (53)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
96 972.41 RUB
Máxima:
337 738.12 RUB (62.40%)
Reducción relativa:
De balance:
73.50% (337 738.12 RUB)
De fondos:
66.79% (260 097.61 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +13 358.50 RUB
Peor transacción: -22 700 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 53
Beneficio máximo consecutivo: +53 147.13 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -337 738.12 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
