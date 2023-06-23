SeñalesSecciones
Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 comentarios
126 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
371
Transacciones Rentables:
265 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
106 (28.57%)
Mejor transacción:
13 358.50 RUB
Peor transacción:
-22 699.62 RUB
Beneficio Bruto:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (53 147.13 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
120 880.71 RUB (39)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
97.42%
Carga máxima del depósito:
107.09%
Último trade:
88 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.18
Transacciones Largas:
145 (39.08%)
Transacciones Cortas:
226 (60.92%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-162.07 RUB
Beneficio medio:
1 724.96 RUB
Pérdidas medias:
-4 879.63 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-337 738.12 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-337 738.12 RUB (53)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
96 972.41 RUB
Máxima:
337 738.12 RUB (62.40%)
Reducción relativa:
De balance:
73.50% (337 738.12 RUB)
De fondos:
66.79% (260 097.61 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13 358.50 RUB
Peor transacción: -22 700 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 53
Beneficio máximo consecutivo: +53 147.13 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -337 738.12 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

