Vadim Shumanskiy

TradesHood Alfa

Vadim Shumanskiy
0 리뷰
126
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
371
이익 거래:
265 (71.42%)
손실 거래:
106 (28.57%)
최고의 거래:
13 358.50 RUB
최악의 거래:
-22 699.62 RUB
총 수익:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
총 손실:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
연속 최대 이익:
75 (53 147.13 RUB)
연속 최대 이익:
120 880.71 RUB (39)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
97.42%
최대 입금량:
107.09%
최근 거래:
88 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
145 (39.08%)
숏(주식차입매도):
226 (60.92%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-162.07 RUB
평균 이익:
1 724.96 RUB
평균 손실:
-4 879.63 RUB
연속 최대 손실:
53 (-337 738.12 RUB)
연속 최대 손실:
-337 738.12 RUB (53)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
96 972.41 RUB
최대한의:
337 738.12 RUB (62.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.50% (337 738.12 RUB)
자본금별:
66.79% (260 097.61 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURCADrfd 179
EURUSDrfd 53
USDCHFrfd 40
GBPNZDrfd 34
EURJPYrfd 23
GBPJPYrfd 11
GBPUSDrfd 11
EURAUDrfd 9
AUDUSDrfd 5
NZDUSDrfd 2
EURSEKrfd 2
USDCADrfd 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCADrfd -3.3K
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd 1.3K
GBPNZDrfd 902
EURJPYrfd 340
GBPJPYrfd 463
GBPUSDrfd 208
EURAUDrfd 433
AUDUSDrfd 125
NZDUSDrfd 29
EURSEKrfd 141
USDCADrfd 35
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCADrfd -197K
EURUSDrfd -39K
USDCHFrfd 20K
GBPNZDrfd 14K
EURJPYrfd 13K
GBPJPYrfd 4.5K
GBPUSDrfd 7K
EURAUDrfd 3.6K
AUDUSDrfd 1.1K
NZDUSDrfd 415
EURSEKrfd 11K
USDCADrfd 659
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +13 358.50 RUB
최악의 거래: -22 700 RUB
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 53
연속 최대 이익: +53 147.13 RUB
연속 최대 손실: -337 738.12 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.17 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 10:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
