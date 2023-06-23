- 자본
- 축소
트레이드:
371
이익 거래:
265 (71.42%)
손실 거래:
106 (28.57%)
최고의 거래:
13 358.50 RUB
최악의 거래:
-22 699.62 RUB
총 수익:
457 114.10 RUB (166 280 pips)
총 손실:
-517 240.29 RUB (326 362 pips)
연속 최대 이익:
75 (53 147.13 RUB)
연속 최대 이익:
120 880.71 RUB (39)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
97.42%
최대 입금량:
107.09%
최근 거래:
88 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
145 (39.08%)
숏(주식차입매도):
226 (60.92%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-162.07 RUB
평균 이익:
1 724.96 RUB
평균 손실:
-4 879.63 RUB
연속 최대 손실:
53 (-337 738.12 RUB)
연속 최대 손실:
-337 738.12 RUB (53)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
96 972.41 RUB
최대한의:
337 738.12 RUB (62.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.50% (337 738.12 RUB)
자본금별:
66.79% (260 097.61 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|179
|EURUSDrfd
|53
|USDCHFrfd
|40
|GBPNZDrfd
|34
|EURJPYrfd
|23
|GBPJPYrfd
|11
|GBPUSDrfd
|11
|EURAUDrfd
|9
|AUDUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|2
|EURSEKrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCADrfd
|-3.3K
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|1.3K
|GBPNZDrfd
|902
|EURJPYrfd
|340
|GBPJPYrfd
|463
|GBPUSDrfd
|208
|EURAUDrfd
|433
|AUDUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|29
|EURSEKrfd
|141
|USDCADrfd
|35
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCADrfd
|-197K
|EURUSDrfd
|-39K
|USDCHFrfd
|20K
|GBPNZDrfd
|14K
|EURJPYrfd
|13K
|GBPJPYrfd
|4.5K
|GBPUSDrfd
|7K
|EURAUDrfd
|3.6K
|AUDUSDrfd
|1.1K
|NZDUSDrfd
|415
|EURSEKrfd
|11K
|USDCADrfd
|659
|
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-47%
0
0
USD
USD
122K
RUB
RUB
126
24%
371
71%
97%
0.88
-162.07
RUB
RUB
73%
1:40