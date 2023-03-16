- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 423
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (72.73%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (27.27%)
En iyi işlem:
1 266.24 USD
En kötü işlem:
-258.37 USD
Brüt kâr:
14 161.73 USD (269 252 pips)
Brüt zarar:
-7 662.17 USD (218 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (210.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 597.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.28
Alış işlemleri:
704 (49.47%)
Satış işlemleri:
719 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
13.68 USD
Ortalama zarar:
-19.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 518.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 518.50 USD (10)
Aylık büyüme:
1.54%
Yıllık tahmin:
18.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.81 USD
Maksimum:
1 518.50 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (1 518.50 USD)
Varlığa göre:
35.41% (3 757.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1423
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|52K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 266.24 USD
En kötü işlem: -258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +210.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 518.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 174
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.66 × 924
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
ActInvest EA on AUD CAD only.
İnceleme yok
