SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 inceleme
Güvenilirlik
133 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 125%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 423
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (72.73%)
Zararla kapanan işlemler:
388 (27.27%)
En iyi işlem:
1 266.24 USD
En kötü işlem:
-258.37 USD
Brüt kâr:
14 161.73 USD (269 252 pips)
Brüt zarar:
-7 662.17 USD (218 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (210.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 597.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.28
Alış işlemleri:
704 (49.47%)
Satış işlemleri:
719 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
13.68 USD
Ortalama zarar:
-19.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 518.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 518.50 USD (10)
Aylık büyüme:
1.54%
Yıllık tahmin:
18.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.81 USD
Maksimum:
1 518.50 USD (15.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (1 518.50 USD)
Varlığa göre:
35.41% (3 757.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1423
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 52K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 266.24 USD
En kötü işlem: -258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +210.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 518.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.29 × 174
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.66 × 924
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
ActInvest EA on AUD CAD only.
İnceleme yok
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ActInvest AUDCAD
Ayda 49 USD
125%
0
0
USD
12K
USD
133
100%
1 423
72%
100%
1.84
4.57
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.