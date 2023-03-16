- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 520
盈利交易:
1 107 (72.82%)
亏损交易:
413 (27.17%)
最好交易:
1 266.24 USD
最差交易:
-258.37 USD
毛利:
14 795.75 USD (288 363 pips)
毛利亏损:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
最大连续赢利:
22 (210.52 USD)
最大连续盈利:
1 597.00 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.57
长期交易:
751 (49.41%)
短期交易:
769 (50.59%)
利润因子:
1.88
预期回报:
4.56 USD
平均利润:
13.37 USD
平均损失:
-19.03 USD
最大连续失误:
10 (-1 518.50 USD)
最大连续亏损:
-1 518.50 USD (10)
每月增长:
1.00%
年度预测:
15.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.81 USD
最大值:
1 518.50 USD (15.10%)
相对跌幅:
结余:
14.32% (1 518.50 USD)
净值:
35.41% (3 757.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1520
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|63K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 266.24 USD
最差交易: -258 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +210.52 USD
最大连续亏损: -1 518.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.27 × 191
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.65 × 939
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
ActInvest EA on AUD CAD only.
