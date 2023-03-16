信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0条评论
可靠性
146
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2023 133%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 520
盈利交易:
1 107 (72.82%)
亏损交易:
413 (27.17%)
最好交易:
1 266.24 USD
最差交易:
-258.37 USD
毛利:
14 795.75 USD (288 363 pips)
毛利亏损:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
最大连续赢利:
22 (210.52 USD)
最大连续盈利:
1 597.00 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.57
长期交易:
751 (49.41%)
短期交易:
769 (50.59%)
利润因子:
1.88
预期回报:
4.56 USD
平均利润:
13.37 USD
平均损失:
-19.03 USD
最大连续失误:
10 (-1 518.50 USD)
最大连续亏损:
-1 518.50 USD (10)
每月增长:
1.00%
年度预测:
15.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.81 USD
最大值:
1 518.50 USD (15.10%)
相对跌幅:
结余:
14.32% (1 518.50 USD)
净值:
35.41% (3 757.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1520
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 63K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.27 × 191
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.65 × 939
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 更多...
ActInvest EA on AUD CAD only.
没有评论
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ActInvest AUDCAD
每月49 USD
133%
0
0
USD
13K
USD
146
100%
1 520
72%
100%
1.88
4.56
USD
35%
1:500
