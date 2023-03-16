- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 520
Gewinntrades:
1 107 (72.82%)
Verlusttrades:
413 (27.17%)
Bester Trade:
1 266.24 USD
Schlechtester Trade:
-258.37 USD
Bruttoprofit:
14 795.75 USD (288 363 pips)
Bruttoverlust:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (210.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 597.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.18%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.57
Long-Positionen:
751 (49.41%)
Short-Positionen:
769 (50.59%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 518.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 518.50 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.97%
Jahresprognose:
11.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.81 USD
Maximaler:
1 518.50 USD (15.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.32% (1 518.50 USD)
Kapital:
35.41% (3 757.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1520
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|63K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 266.24 USD
Schlechtester Trade: -258 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +210.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 518.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Pro-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.27 × 191
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.65 × 939
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
noch 11 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
ActInvest EA on AUD CAD only.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
133%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
146
100%
1 520
72%
100%
1.88
4.56
USD
USD
35%
1:500