CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
146 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 133%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 520
Gewinntrades:
1 107 (72.82%)
Verlusttrades:
413 (27.17%)
Bester Trade:
1 266.24 USD
Schlechtester Trade:
-258.37 USD
Bruttoprofit:
14 795.75 USD (288 363 pips)
Bruttoverlust:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (210.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 597.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.18%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.57
Long-Positionen:
751 (49.41%)
Short-Positionen:
769 (50.59%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 518.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 518.50 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.97%
Jahresprognose:
11.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.81 USD
Maximaler:
1 518.50 USD (15.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.32% (1 518.50 USD)
Kapital:
35.41% (3 757.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1520
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 63K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 266.24 USD
Schlechtester Trade: -258 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +210.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 518.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Pro-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.27 × 191
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.65 × 939
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
noch 11 ...
ActInvest EA on AUD CAD only.
Keine Bewertungen
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
