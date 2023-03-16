SegnaliSezioni
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2023 125%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 423
Profit Trade:
1 035 (72.73%)
Loss Trade:
388 (27.27%)
Best Trade:
1 266.24 USD
Worst Trade:
-258.37 USD
Profitto lordo:
14 161.73 USD (269 252 pips)
Perdita lorda:
-7 662.17 USD (218 036 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (210.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 597.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.28
Long Trade:
704 (49.47%)
Short Trade:
719 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
4.57 USD
Profitto medio:
13.68 USD
Perdita media:
-19.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 518.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 518.50 USD (10)
Crescita mensile:
1.54%
Previsione annuale:
18.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.81 USD
Massimale:
1 518.50 USD (15.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (1 518.50 USD)
Per equità:
35.41% (3 757.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1423
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 52K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 266.24 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +210.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 518.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.29 × 174
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.66 × 924
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 più
ActInvest EA on AUD CAD only.
Non ci sono recensioni
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
