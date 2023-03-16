- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 423
Profit Trade:
1 035 (72.73%)
Loss Trade:
388 (27.27%)
Best Trade:
1 266.24 USD
Worst Trade:
-258.37 USD
Profitto lordo:
14 161.73 USD (269 252 pips)
Perdita lorda:
-7 662.17 USD (218 036 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (210.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 597.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.28
Long Trade:
704 (49.47%)
Short Trade:
719 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
4.57 USD
Profitto medio:
13.68 USD
Perdita media:
-19.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 518.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 518.50 USD (10)
Crescita mensile:
1.54%
Previsione annuale:
18.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.81 USD
Massimale:
1 518.50 USD (15.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (1 518.50 USD)
Per equità:
35.41% (3 757.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1423
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|52K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 266.24 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +210.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 518.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 174
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.66 × 924
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ActInvest EA on AUD CAD only.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
125%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
133
100%
1 423
72%
100%
1.84
4.57
USD
USD
35%
1:500