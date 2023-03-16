SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2023 125%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 423
Bénéfice trades:
1 035 (72.73%)
Perte trades:
388 (27.27%)
Meilleure transaction:
1 266.24 USD
Pire transaction:
-258.37 USD
Bénéfice brut:
14 161.73 USD (269 252 pips)
Perte brute:
-7 662.17 USD (218 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (210.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 597.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.18%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.28
Longs trades:
704 (49.47%)
Courts trades:
719 (50.53%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
4.57 USD
Bénéfice moyen:
13.68 USD
Perte moyenne:
-19.75 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 518.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 518.50 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.81 USD
Maximal:
1 518.50 USD (15.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.32% (1 518.50 USD)
Par fonds propres:
35.41% (3 757.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1423
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 52K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 266.24 USD
Pire transaction: -258 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +210.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 518.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.29 × 174
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.66 × 924
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 plus...
ActInvest EA on AUD CAD only.
Aucun avis
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged
