SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 comentários
Confiabilidade
146 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2023 133%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 520
Negociações com lucro:
1 107 (72.82%)
Negociações com perda:
413 (27.17%)
Melhor negociação:
1 266.24 USD
Pior negociação:
-258.37 USD
Lucro bruto:
14 795.75 USD (288 363 pips)
Perda bruta:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (210.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 597.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.18%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.57
Negociações longas:
751 (49.41%)
Negociações curtas:
769 (50.59%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
4.56 USD
Lucro médio:
13.37 USD
Perda média:
-19.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 518.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 518.50 USD (10)
Crescimento mensal:
0.97%
Previsão anual:
11.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.81 USD
Máximo:
1 518.50 USD (15.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.32% (1 518.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.41% (3 757.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1520
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 63K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 266.24 USD
Pior negociação: -258 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +210.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 518.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Pro-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.27 × 191
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.65 × 939
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 mais ...
ActInvest EA on AUD CAD only.
Sem comentários
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
