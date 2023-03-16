- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 520
利益トレード:
1 107 (72.82%)
損失トレード:
413 (27.17%)
ベストトレード:
1 266.24 USD
最悪のトレード:
-258.37 USD
総利益:
14 795.75 USD (288 363 pips)
総損失:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
最大連続の勝ち:
22 (210.52 USD)
最大連続利益:
1 597.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.57
長いトレード:
751 (49.41%)
短いトレード:
769 (50.59%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
4.56 USD
平均利益:
13.37 USD
平均損失:
-19.03 USD
最大連続の負け:
10 (-1 518.50 USD)
最大連続損失:
-1 518.50 USD (10)
月間成長:
0.97%
年間予想:
11.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.81 USD
最大の:
1 518.50 USD (15.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.32% (1 518.50 USD)
エクイティによる:
35.41% (3 757.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1520
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|63K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 266.24 USD
最悪のトレード: -258 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +210.52 USD
最大連続損失: -1 518.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.27 × 191
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.65 × 939
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
11 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
ActInvest EA on AUD CAD only.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
133%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
146
100%
1 520
72%
100%
1.88
4.56
USD
USD
35%
1:500