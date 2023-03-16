シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
レビュー0件
信頼性
146週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 133%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 520
利益トレード:
1 107 (72.82%)
損失トレード:
413 (27.17%)
ベストトレード:
1 266.24 USD
最悪のトレード:
-258.37 USD
総利益:
14 795.75 USD (288 363 pips)
総損失:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
最大連続の勝ち:
22 (210.52 USD)
最大連続利益:
1 597.00 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.18%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.57
長いトレード:
751 (49.41%)
短いトレード:
769 (50.59%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
4.56 USD
平均利益:
13.37 USD
平均損失:
-19.03 USD
最大連続の負け:
10 (-1 518.50 USD)
最大連続損失:
-1 518.50 USD (10)
月間成長:
0.97%
年間予想:
11.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.81 USD
最大の:
1 518.50 USD (15.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.32% (1 518.50 USD)
エクイティによる:
35.41% (3 757.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1520
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 63K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 266.24 USD
最悪のトレード: -258 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +210.52 USD
最大連続損失: -1 518.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.27 × 191
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.65 × 939
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
11 より多く...
ActInvest EA on AUD CAD only.
レビューなし
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
