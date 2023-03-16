- 자본
- 축소
트레이드:
1 530
이익 거래:
1 117 (73.00%)
손실 거래:
413 (26.99%)
최고의 거래:
1 266.24 USD
최악의 거래:
-258.37 USD
총 수익:
14 831.97 USD (290 012 pips)
총 손실:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
연속 최대 이익:
22 (210.52 USD)
연속 최대 이익:
1 597.00 USD (6)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.18%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
761 (49.74%)
숏(주식차입매도):
769 (50.26%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
4.56 USD
평균 이익:
13.28 USD
평균 손실:
-19.03 USD
연속 최대 손실:
10 (-1 518.50 USD)
연속 최대 손실:
-1 518.50 USD (10)
월별 성장률:
1.07%
연간 예측:
13.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.81 USD
최대한의:
1 518.50 USD (15.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.32% (1 518.50 USD)
자본금별:
35.41% (3 757.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1530
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 266.24 USD
최악의 거래: -258 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +210.52 USD
연속 최대 손실: -1 518.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.27 × 191
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.65 × 939
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
ActInvest EA on AUD CAD only.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
133%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
148
100%
1 530
73%
100%
1.88
4.56
USD
USD
35%
1:500