Всего трейдов:
1 520
Прибыльных трейдов:
1 107 (72.82%)
Убыточных трейдов:
413 (27.17%)
Лучший трейд:
1 266.24 USD
Худший трейд:
-258.37 USD
Общая прибыль:
14 795.75 USD (288 363 pips)
Общий убыток:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (210.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 597.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.18%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
751 (49.41%)
Коротких трейдов:
769 (50.59%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
4.56 USD
Средняя прибыль:
13.37 USD
Средний убыток:
-19.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 518.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 518.50 USD (10)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
15.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.81 USD
Максимальная:
1 518.50 USD (15.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (1 518.50 USD)
По эквити:
35.41% (3 757.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1520
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|63K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +1 266.24 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +210.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 518.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.20 × 5
|
Afterprime-Live AP
|0.25 × 1212
|
FusionMarkets-Demo
|0.27 × 191
|
ICMarkets-Live22
|0.57 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.65 × 939
|
Axi-US05-Live
|0.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-4
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live9
|2.00 × 5
|
VTMarkets-Live 6
|2.50 × 6
|
ForexMart-RealServer
|3.17 × 6
ActInvest EA on AUD CAD only.
ActInvest EA on AUD CAD only.
Нет отзывов
