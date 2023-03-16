СигналыРазделы
ActInvest AUDCAD
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest AUDCAD

CODEINVEST S.R.L.
0 отзывов
Надежность
146 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2023 133%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 520
Прибыльных трейдов:
1 107 (72.82%)
Убыточных трейдов:
413 (27.17%)
Лучший трейд:
1 266.24 USD
Худший трейд:
-258.37 USD
Общая прибыль:
14 795.75 USD (288 363 pips)
Общий убыток:
-7 858.63 USD (226 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (210.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 597.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.18%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
751 (49.41%)
Коротких трейдов:
769 (50.59%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
4.56 USD
Средняя прибыль:
13.37 USD
Средний убыток:
-19.03 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 518.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 518.50 USD (10)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
15.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.81 USD
Максимальная:
1 518.50 USD (15.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (1 518.50 USD)
По эквити:
35.41% (3 757.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1520
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 63K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 266.24 USD
Худший трейд: -258 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +210.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 518.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ThreeTrader-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.20 × 5
Afterprime-Live AP
0.25 × 1212
FusionMarkets-Demo
0.27 × 191
ICMarkets-Live22
0.57 × 7
GlobalPrime-Live
0.65 × 939
Axi-US05-Live
0.83 × 6
RoboForex-ProCent-4
1.00 × 1
TitanFX-05
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live9
2.00 × 5
VTMarkets-Live 6
2.50 × 6
ForexMart-RealServer
3.17 × 6
еще 11...
ActInvest EA on AUD CAD only.
Нет отзывов
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 04:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.24 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 15:27
No swaps are charged on the signal account
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.06 10:01
No swaps are charged
2024.09.03 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.01 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.22 07:20
No swaps are charged on the signal account
