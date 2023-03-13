- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 199
Kârla kapanan işlemler:
9 014 (73.89%)
Zararla kapanan işlemler:
3 185 (26.11%)
En iyi işlem:
144.49 EUR
En kötü işlem:
-60.51 EUR
Brüt kâr:
9 306.83 EUR (439 579 pips)
Brüt zarar:
-5 543.93 EUR (358 446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (13.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
305.58 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
55.06%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
13.61
Alış işlemleri:
6 683 (54.78%)
Satış işlemleri:
5 516 (45.22%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-1.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-221.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-221.76 EUR (15)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
23.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.01 EUR
Maksimum:
276.41 EUR (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (276.41 EUR)
Varlığa göre:
16.48% (836.84 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12197
|AUDJPY
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.3K
|AUDJPY
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|82K
|AUDJPY
|-50
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 4873
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
110%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
194
99%
12 199
73%
55%
1.67
0.31
EUR
EUR
16%
1:500