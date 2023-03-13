Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 0.25 × 24 FusionMarkets-Demo 0.76 × 4873 ICMarketsSC-Live05 1.24 × 25 RoboForex-ECN 1.63 × 24 ICTrading-Live29 1.69 × 45 ICMarketsSC-Live25 1.85 × 13 ICMarketsSC-Live11 2.95 × 112 ICMarketsSC-Live31 3.50 × 6 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya