Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0 inceleme
Güvenilirlik
194 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 110%
RoboMarkets-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 199
Kârla kapanan işlemler:
9 014 (73.89%)
Zararla kapanan işlemler:
3 185 (26.11%)
En iyi işlem:
144.49 EUR
En kötü işlem:
-60.51 EUR
Brüt kâr:
9 306.83 EUR (439 579 pips)
Brüt zarar:
-5 543.93 EUR (358 446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (13.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
305.58 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
55.06%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
13.61
Alış işlemleri:
6 683 (54.78%)
Satış işlemleri:
5 516 (45.22%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-1.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-221.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-221.76 EUR (15)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
23.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.01 EUR
Maksimum:
276.41 EUR (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (276.41 EUR)
Varlığa göre:
16.48% (836.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 12197
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.3K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 82K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.49 EUR
En kötü işlem: -61 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +13.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -221.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4873
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com



This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.



The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.

İnceleme yok
