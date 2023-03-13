SinaisSeções
Daxia Finance S.L.

DFX1

Daxia Finance S.L.
0 comentários
Confiabilidade
210 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 123%
RoboMarketsCY-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 347
Negociações com lucro:
9 870 (73.94%)
Negociações com perda:
3 477 (26.05%)
Melhor negociação:
144.49 EUR
Pior negociação:
-60.51 EUR
Lucro bruto:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Perda bruta:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (13.08 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
305.58 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.06%
Depósito máximo carregado:
10.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
66
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
14.66
Negociações longas:
7 285 (54.58%)
Negociações curtas:
6 062 (45.42%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
0.30 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-1.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-221.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-221.76 EUR (15)
Crescimento mensal:
1.15%
Previsão anual:
15.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.01 EUR
Máximo:
276.41 EUR (3.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.42% (276.41 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.48% (836.84 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 13345
AUDJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 4.6K
AUDJPY -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 99K
AUDJPY -50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +144.49 EUR
Pior negociação: -61 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +13.08 EUR
Máxima perda consecutiva: -221.76 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com



This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.



The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.

Sem comentários
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 20:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 09:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
