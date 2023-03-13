- Crescimento
Negociações:
13 347
Negociações com lucro:
9 870 (73.94%)
Negociações com perda:
3 477 (26.05%)
Melhor negociação:
144.49 EUR
Pior negociação:
-60.51 EUR
Lucro bruto:
9 882.72 EUR (477 359 pips)
Perda bruta:
-5 830.42 EUR (379 696 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (13.08 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
305.58 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
55.06%
Depósito máximo carregado:
10.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
66
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
14.66
Negociações longas:
7 285 (54.58%)
Negociações curtas:
6 062 (45.42%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
0.30 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-1.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-221.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-221.76 EUR (15)
Crescimento mensal:
1.15%
Previsão anual:
15.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.01 EUR
Máximo:
276.41 EUR (3.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.42% (276.41 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.48% (836.84 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13345
|AUDJPY
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4.6K
|AUDJPY
|-2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|99K
|AUDJPY
|-50
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +144.49 EUR
Pior negociação: -61 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +13.08 EUR
Máxima perda consecutiva: -221.76 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarketsCY-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 7161
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 5
Daxia Forex Strategy 1 (DFX1 ECN) https://daxiafx.daxiafinance.com
This trading strategy is a combination of technical analysis using custom indicators and long-standing trading experience.
The DFX1 strategy trades the EURUSD pair. We understand that an automated strategy that must be manually monitored and controlled, that way we achieve profitability and security by controlling spreads and floats. That is what DFX1 gives us.
Sem comentários
30 USD por mês
123%
1
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
210
99%
13 347
73%
55%
1.69
0.30
EUR
EUR
16%
1:500